A Bayern München labdarúgócsapata a 2011-12-es szezon után először marad trófea nélkül, miután a Német Kupa-kiesés és a Bundesliga-bukás után szerdán a Bajnokok Ligája-elődöntő is a végállomást jelentette Thomas Tuchel klubjának. A sikertelenség okát sokan a nyáron igazolt angol csatárban, Harry Kane-ben látják, aki hiába jár már a jelenleg is zajló szezonban 44 gólnál és 12 gólpassznál minden versenysorozatot figyelembe véve, felnőtt pályafutása során továbbra sem nyert soha semmit. A mémgyárosok szerint a támadó a Bayern Münchenre is rontást hozott, a Real Madrid elleni búcsú után pedig a BL-mémek is előkerültek - mutatjuk őket!

Az elmúlt tizenegy idényben mindig nyert legalább egy trófeát a Bayern München, és a 2011-12-es szezonban is három ezüstérem volt a klub mérlege. Ezúttal azonban annál is gyengébb eredményeket ér el a bajor együttes, a nyáron a csapatot elhagyó Thomas Tuchel elsőség nélkül távozik Münchenből, Harry Kane pedig elsőség nélkül zárja a debütáló idényét a Bayernben. A Real Madrid elleni vesztes Bajnokok Ligája-elődöntő után természetesen a klub mellett a csatár is a mémgyárosok középpontjává vált, itt vannak a legjobb BL-mémek! A BL-mémek közül néhány a játékvezetői döntésről is szólt: Miről beszélnek, dehogy előzte meg leshelyzet a 103. percben történt Bayern-gólt?!

Fotó: twitter.com/TrollFootball