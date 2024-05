A Dortmund legutóbb 2013-ban volt elődöntős a BL-ben, akkor bejutott a fináléba is, ott viszont kikapott a Bayern Münchentől. A Borussia összesen nyolcszor volt a legjobb négy között európai kupasorozatban, ezek közül ötször kiharcolta a továbbjutást, kétszer pedig a trófeát is elhódította: 1966-ban a Kupagyőztesek Európa Kupáját (KEK), 1997-ben pedig a BL-t nyerte meg. A Bajnokok Ligájában a Dortmund klubrekordot ért el az egymás után veretlenül megvívott hazai meccsek számában, 2021 novembere óta ugyanis hatszor győzött, négyszer pedig döntetlennel végzett BL-meccsen saját közönsége előtt. A németeknek két gólt kell még szerezniük ahhoz, hogy 250. alkalommal is eredményesek legyenek a legrangosabb európai kupában.

Julian Brandt kreativitása sokat segíthet a Dortmundnak

Fotó: AFP