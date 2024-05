Máig az egyik legemlékezetesebb tizenegyespárbajt hozta az 1996-os Európa-bajnokságon az elődöntő, amikor a házigazda angolok a németekkel találkoztak. A meccs 1-1-gyel végződött, ahogy a hosszabbítás is, ugyanis a két gól már az első 20 percben megszületett, így jöhettek a tizenegyesek. A hosszabbításban Berti Vogts a 118. percben beküldte Thomas Strunzot, aki a németek második rúgója lett és nem hibázott. A Puhl Sándor által vezetett meccsen a túloldalon Terry Venables egyet sem cserélt egész meccsen, pedig alaposan kihajtották magukat az angolok.

A bűnbak végül a jelenlegi szövetségi kapitány, Gareth Southgate lett, aki a hatodik körben hibázott.

A németek örülhettek az angolok elleni thriller végén

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/Verwendung weltweit

A 2016-os Európa-bajokságon a negyeddöntőben találkozott a német és az olasz válogatott. A meccs 1-1-re végződött, a hosszabbításban viszont a németek nyerték a tizenegyespárbajt. Az olaszoknál Antonio Conte a 120+1. percben küldte be Simone Zazát, aki a második olasz ítéletvégrehajtó volt, de hibázott, az olaszok pedig kiestek. Azt azért el kell mondani, hogy rajta kívül Graziano Pellé, Bonucci és Darmian is hibázott, a túloldalon pedig Özil, Müller és Schweinsteiger is rontott, végül kilenc sorozat döntött csak.

Simone Zaza beállítása nagyon nem jött be

Fotó: PATRIK STOLLARZ / AFP

A 2020-ról 2021-re halasztott Európa-bajnokságon röpködtek a csodacserék, ami talán annak is köszönhető, hogy a koronavírus miatt halasztott tornán ugye ötöt lehetett cserélni. A Svájc elleni nyolcaddöntőben a világbajnok franciáknál Didier Deschamps a 111. percben küldte be Marcus Thuramot, aki biztos lábbal lőtt be a tizenegyesét, de Mbappé hibázott az utolsó körben, így meglepetésre Svájc jutott tovább.

A következő körben, a spanyolok elleni 1-1-es meccs hosszabbítása után Svájc már nem volt ennyire magabiztos, négyből három játékos is rontott a tizenegyesek során, de a túloldalon Luis Enrique ezúttal is beküldött egy lövőt a 119. percben. Ezúttal a Manchester City amúgy biztoslábú játékosa, Rodri állt be, de hibázott a második körben. Komolyabb következménye végül nem lett, mert a svájciak szinte minden elrontottak.