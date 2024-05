Mivel a Manchester United múlt szombaton meglepetésre 2-1-re legyőzte az angol bajnok Manchester Cityt az FA Kupa-döntőjében, így Erik ten Hag csapata - amely a Premier League-ben csak nyolcadik lett - nemcsak a trófeát hódította el, hanem indulási jogot is szerzett a nemzetközi kupában a következő idényre. Azonban az egyelőre nem dőlt el, hogy az Európa-ligában, vagy a Konferencia-ligában indulhat az angol rekordbajnok.

Bukhatja az El-t a Manchester United

Alapvetően a kupagyőztes a második számú európai kupasorozatban indulhatna, ám a nemzetközi sorozatokat szervező UEFA szabálya kimondja, hogy azonos tulajdonosi körbe tartozó csapatok ugyanabban a sorozatban nem indulhatnak. Márpedig a francia OGN Nice annak az INEOS-csoportnak a birtokában van, amely Sir Jim Ratcliffe révén tavaly december végén 25 százalékos részesedést vásárolt a Manchester Unitedben. Az egyik leggazdagabb brit nagyvállalkozó és cége többségi tulajdonos a francia klubban, míg a Unitednél a szurkolók által gyűlölt amerikai Glazer-család maradt a többségi tulajdonos.

Sir Jim Ratcliffe vezetésével 25 százalékos részesedést szerzett az INEOS a Manchester United csapatában

Fotó: NurPhoto via AFP

A szabályok szerint, ha két közös tulajdonosi kör alatt működő klub kvalifikálja magát ugyanabba a sorozatba, akkor az kapja meg az indulási jogot, amelyik a saját bajnokságában előkelőbb helyen végzett. Eszerint a Nice indulhat az Európa-ligában, ugyanis a francia bajnokságban az ötödik helyen zárt, míg a Manchester United a csalódást keltő nyolcadik pozíciót szerezte meg.

A The Telegraph információi szerint Ratcliffe és az Ineos-csoport hétfőig kapott haladékot az UEFA-tól, hogy megoldást találjon az ügyre. A hírek szerint a brit üzletember csökkentheti részesedését a nizzai klubban. A BBC beszámolója szerint az Európa-liga selejtezőköreinek júliusi kezdete előtt egy független testület fog dönteni az ügyben.

Volt már hasonló példa a nemzetközi kupákban

Hasonló esetre az előző szezonban is volt példa, a belga Union Saint-Gilloise csapatának módosítania kellett a tulajdonosi struktúrát ahhoz, hogy a Brighton mellett indulhasson az Európa-ligában, de az Aston Villa és a portugál Vitoria Guimaraes is szintén ugyanebbe a helyzetbe került a Konferencia-liga indulást megelőzően. A City Group tagjai, vagyis az angol bajnok Manchester City és a spanyol bajnokságban bronzérmes Girona is érintett, mivel mindketten kvalifikálták magukat a Bajnokok Ligája következő idényére. Persze arra is volt már példa, hogy az UEFA megtalálta a módját a tulajdonosi szabályok megkerülésének: az RB Leipzig és az FC Salzburg annak ellenére indulhatott egymás mellett a Bajnokok Ligájában, hogy mindkét csapat a Red Bull-csoport alatt működik. Magyar vonatkozású példa a Puskás Akadémia és a horvát NK Osijek, ahol utóbbinál a tulajdonosból főszponzor lett, klubbéli tisztségeit pedig más kapta meg.