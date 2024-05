A hétközben a Bayern München 2-2-es döntetlent játszott a Real Madrid ellen a Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén, szombaton pedig azzal a Stuttgarttal csapott össze a Bundesliga 32. fordulójában, amellyel története során a legtöbbször találkozott a német sorozatokban. A VFB számára az Aston Villa csütörtöki, Konferencia-liga-elődöntős vereséggel eldőlt, hogy jövőre ismét a BL-ben indulhat el a csapat, ám a dobogóért, és az esetleges bajnoki ezüstéremért még így is küzdött a sváb együttes.

Eric Dier is megsérült a Bundesliga szombati, Stuttgart-Bayern rangadóján

Fotó: Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Sérültek és vereség a Bayern szombati mérlege

A találkozó első 30 perce szörnyen alakult a részben tartalékos Bayern számára, hiszen

előbb Eric Dier vérző fejét kellett ápolni, majd később a védőt le is cserélni, mellette pedig a szintén megsérült Raphael Guerreiro cserét is kért.

Ráadásul a 29. percben pedig Leonidas Stergiou a szezonbeli első góljával meg is szerezte a vezetést a Stuttgart számára. A félidő hajrájában több lehetősége is volt még a hazaiaknak, de a 37. percben Harry Kane büntetőjével egyenlítettek is a müncheniek, így 1-1-es döntetlennel vonulhattak a szünetre a csapatok.

Leonidas Stergiou a Bayern München ellen lőtte az első gólját a Stuttgart színeiben

Fotó: Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A második félidő elején Eric Maxim Choupo-Moting hagyott ki hatalmas helyzetet, de a folytatásban inkább a Stuttgart állt közelebb a második gólhoz. Az egyre nagyobb hazai nyomás pedig a 83. percben érett góllá, amikor Silas Katompa Mvumpa beadását Dzsong Vujong fejelte a kapuba. A Bayernnek erre már nem volt válasza, és igazából egyenlítési lehetősége sem, sőt, Silas a hosszabbításban még betalált, így 3-1 lett a meccs vége.

A Stuttgart a sikerével két pontra felzárkózott a második helyen álló müncheniek mögé,

akikre szerdán a madridi BL-visszavágó vár.

A többi, szombat délutáni német bajnokin a szintén BL-elődöntős Dortmund már az első félidőben eldöntötte az Augsburg elleni találkozót (az idén végén távozó Marco Reus góllal és két gólpasszal járult hozzá a sikerhez), a Werder Bremen a története 2000. Bundesliga-meccsén döntetlent játszott a kiesés által továbbra is fenyegetett Mönchengladbach ellen, a Wolfsburg pedig újabb lépést tett a bennmaradás felé a már biztosan kiesett Darmstadt ellen.

Bundesliga, 32. forduló, eredmények:

Borussia Dortmund – FC Augsburg 5-1 (4-1)

VfB Stuttgart – Bayern München 3-1 (1-1)

Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach 2-2 (1-1)

VfL Wolfsburg – SV Darmstadt 3-0 (2-0)

pénteken játszották:

TSG 1899 Hoffenheim – RB Leipzig 1-1 (0-1)

