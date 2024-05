A felcsútiak az első fél órában el is döntötték a mecset, ugyanis három gólt is szereztek. Az 5. percben máris vezetett a Puskás Akadémia, Komáromi szöglete után Szolnoki Roland fejelt a kapuba.

Nissila Urho, a Puskás Akadémia (j2), miután gólt szerzett a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójában játszott MTK Budapest - Puskás Akadémia FC mérkőzésen az Új Hideguti Nándor Stadionban 2024. május 11-én

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A folytatásban egy szép akció után a finn Urho Nissila talált be Rácz Gergő kapujába a 12. percben, majd ugyanezt megtette a 20. percben is így egy fél félidőnél is kevesebb idő alatt már 3-0-ra vezetett Hornyák Zsolt csapata.

Ekkor úgy tűnt, kiütés s lehet a vége, de a 29. percben előbb Hej Viktor került ziccerbe, de akkor még nem tudott szépíteni az MTK, de megtette ezt a 36. percben, amikor Nagy Zsombor fejelt Pécsi Ármin kapujába.

A második félidőre kettőt is cserélt Horváth Dávid, aki beküldte Antonovot és a korábbi válogatott Stieber Zoltánt is. Enek annyi eredmény lett, hogy az MTK végig egyenrangú partnere volt az ellenfelének, de az eredmény már nem változott. A meccsen a hazaiak játékosa, Kata Mihály egy ütközés után fejsérülést szenvedett, a hajrában le is kellett cserélni.