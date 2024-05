A klub és a játékos pénteken közösen jelentették be, hogy nem hosszabbítják meg a felek közötti, idény végén lejáró szerződést. Reus összességében 21 évet töltött a Ruhr-vidéki klubnál, ugyanis 1995 és 2005 között a dortmundi utánpótlásban nevelkedett, és ugyan a profik között a Borussia Mönchengladbachnál mutatkozott be, 2012-ben visszatért nevelőegyesületéhez, amelyet azóta is erősít.

Marco Reus 12 év után távozik a Borussia Dortmundtól

Fotó: INA FASSBENDER / AFP)

Reus 424 tétmérkőzésen 168 gólt szerzett és 128 gólpasszt adott a Dortmund színeiben,

kétszer nyerte meg a Német Kupát az együttessel, valamint Bajnokok Ligája-döntőt játszott. Utóbbira még idén is lehet esélye, ugyanis a BL elődöntőjének első felvonásán a BVB hazai környezetben 1-0-ra nyert a Paris Saint-Germain ellen - írja az MTI.

"Az életem több mint felét ennél a klubnál töltöttem, hihetetlen hálás és büszke vagyok ezért az időszakért. Biztosan nehéz lesz a búcsú, de így már teljes mértékben az utolsó fontos meccsekre tudunk koncentrálni. Nagy céljaink vannak, és ehhez minden egyes szurkolóra szükségünk van" - nyilatkozta a 48-szoros válogatott Reus, akit karrierje során többször is sérülések gátoltak a legnagyobb sikerek elérésében, így például kimaradt a 2014-ben világbajnok Nationalelfből is.

Marco Reus 2014-ben egy utolsó pillanatban összeszedett súlyos sérülés miatt maradt ki a németek világbajnoki keretéből, de a társak az ő mezével is ünnepelték a világbajnok sikert Brazíliában. 2022-ben is jó eséllyel ott lett volna a vb-keretben, de a katari tornáról is lemaradt, ezúttal egy elhúzódó bokaprobléma miatt.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a Borussia Dortmund legendás 11-ese hol folytatja majd, minden bizonnyal sokan látnák szívesen a csapatukban a 34 éves támadóközéppályást, aki nyert két Német-kupát s háromszor választották a Bundesliga legjobb játékosának. 2013-ban az UEFA-nál bekerült az év csapatába, és hatszor bekerült a Bundesligában is az év csapatába.



