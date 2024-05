Dárdai Márton Törökország ellen mutatkozott be a magyar válogatottban

Amennyiben az említett sor elé képzelné el egy edző a magyar fiút, akkor már jobban félhetnénk, hogy a National11-et választja. Ugyanis Németországnak Miroslav Klose visszavonulása óta nemhogy minőségi csatára nincs, de gyakorlatilag semmilyen nincs.

Uwe Seeler, Gerd Müller, Jupp Heynckes, Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann hazájában nem illik csatárnak nevezni Timo Wernert, vagy Niclas Füllkrugot.

Még Kai Havertzet sem. Utóbbiról egyébként sem tudni, hogy előretolt ékként, hátulról érkező csatárként, vagy védőként számít rá Julian Nagelsmann, a jelenlegi szövetségi kapitány, ugyanis az utóbbi pozícióban is kipróbálta már. A totális csatárhiány eredménye, hogy még az is lehet, hogy az Eb-keretbe bekerül a 27 éves stuttgarti Deniz Undav, és ha így folytatják ezen posztra nevezettek a szerencsétlenkedésüket, akkor még az újonc Heidenheim támadójára, a 28 éves Tim Kleindienstre is sor kerülhet. Reméljük a jövő német kapitánya nem szánja erre a posztra a legfiatalabb Dárdait, merthogy az biztos, hogy bármelyik német csatárnál jobban tudna teljesíteni.

Dárdai Bence szabadrúgásból lő kapura a Németország-Franciaország U17-es Eb-döntőn

A magyar válogatottba is beférne csatárnak (mert ott mi sem vagyunk erősek), de az ék mögötti (melletti) pozícióban is biztos helye lehetne a következő 15-20 évben.

A HÁROM BERLINI FIÚVAL UTOLÉRHETNÉNK A NÉMET VÁLOGATOTTAT

Az ’50-es évek közepe óta, vagyis 70 éve először mondhatjuk azt, hogy a német válogatott nincs sokkal előrébb, mint a magyar. A merítési lehetősége sokkal nagyobb, több a minőségi focistája, de egy világeseményre nevezhető 22-es keret tekintetében csak kicsit vagyunk lemaradva. Mivel a különbség még néhány éve bántóan nagy volt, ám az elmúlt 6-8 évben közelítettünk, ezért még az sem kizárt, hogy

a közeljövőben már csak karnyújtásnyira leszünk a foci történetének egyik legsikeresebb válogatottjától.

Még egyszer szögezzük le: nem a focink közelít a némethez, nem is a bajnokságunk színvonala (ezen területeken továbbra is csak távcsővel nézhetjük őket), hanem a válogatottunk.

Lehet, hogy éppen Dárdai Bence jelentheti azt a pluszt, mellyel a magyar válogatott utoléri a National11-et. Esetleg – ha másként alakulnak a dolgok – akkor meg Dárdai Bence lehet az, akinek a segítségével a németek ismét ellépnek a mieink elől.

Nagyon nagy a teher a fiatalember vállán.