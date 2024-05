A Ferencváros szurkolóit meglepte, hogy Dejan Sztankovics vezetőedző a vesztes kupadöntő után már le is köszönt a posztjáról, az NB I hét végi zárófordulójában, az Újpest elleni derbin Leandro ül a kispadon; de a Szpartak Moszkva szurkolóit még jobban meglepte, hogy a szerb tréner hozzájuk futott be. Sztankovics – akit a nagy múltú orosz klub kivásárolt a szerződéséből – már találkozott a játékosaival, és a szurkolókhoz is szólt. A kispadra azonban csak a 2024/25-ös szezonban ül le.

Oroszországban elismerik Dejan Sztankovics eredményeit labdarúgóként: az Internazionale csapatával BL-t nyert, valamint öt olasz bajnoki címet, a Lazióval is volt olasz bajnok és KEK-győztes is. Dejan Sztankovics a Szpartak Moszkva sáljával

Fotó: Telegram/ФК Спартак-Москва A két csapattal hatszoros olasz kupagyőztes. Az edzői munkájáért ugyanakkor nem emelik az egekbe, mert ugyan a Crvena Zvezdával háromszor megnyerte a szerb bajnokságot, idén pedig nálunk az FTC-t is a csúcsra vezette; az elemzők kiemelik, hogy a Crvena zvezdának csak a Partizannal kell hadakoznia, Magyarországon pedig a Ferencváros kiemelkedik a mezőnyből - írja a Magyar Nemzet. Sztankovics már a Szpartak Moszkva szurkolóinak üzent S hogy akkor miért esett a választás a kétéves szerződést aláírt Dejan Sztankovicsra a Szpartak Moszkva csapatánál? "Szisztematikus munkát végez, ami segítheti a Szpartakot visszatérni a győztes útra. Már az első beszélgetés után úgy éreztük, hogy remekül illik a klubunkhoz" – mondta Tomás Amaral, a moszkvai klub portugál sportigazgatója. Amaral szerint olyan edzőt szerződtettek, aki már öt éve magas szinten dolgozik. Arra Magyarországon is sokan kíváncsiak lennénk, vajon mikor történt meg az a bizonyos első beszélgetés… Sztankovics hivatalosan a 2024/25-ös szezonra veszi át a moszkvai csapatot, amelyet jelenleg ideiglenes megbízással a bosnyák Vladimir Sliskovic irányít. Dejan Sztankovics azonban már befutott Moszkvába, találkozott a Szpartak játékosaival, és a szurkolókhoz is beszédet intézett. S ebből úgy tűnik, a Ferencváros csapatánál eltöltött rövid, nyolc hónapos időszakán már túl is lépett. "Mindannyian jól ismerhettek, tudhatjátok, hogy sok trófeát szereztem, az Oroszország testvérének számító Szerbia válogatottjában láthattatok világbajnokságon, és hallhattatok a belgrádi Crvena zvezda csapatával elért sikereimről is. És én is jól ismerlek benneteket. A legnevesebb orosz csapat szurkolói vagytok, az ország leghűségesebb szurkolói, akiknek már hiányoznak a nagy sikerek. Tudom, hogy a Szpartak nagyszerű klub, dicső múlttal, és emiatt nagy a nyomás a csapaton, de ez nem újdonság számomra. Tudom, mi a feladatom itt. Nektek is ugyanazt mondom, amit a játékosoknak mondtam. A Szpartaknál mindenkinek nap mint nap bizonyítania kell, hogy méltó arra, tagja legyen ennek a legendás klubnak. Keményen kell dolgoznunk, támogatnunk kell egymást és és hinnünk kell egymásban, hogy minden meccset megnyerjünk. Ezt megkövetelem magamtól is, nekem is minden nap mindent meg kell tennem azért, hogy a Szpartak a legjobb legyen. És elég is a szóból, ideje dolgozni, hajrá, Szpartak!" – mondta Dejan Sztankovics.

Kubatov Gábor, az FTC elnöke az M4 Sportnak adott korábbi interjújában ismertette, hogy Sztankovics szerződésében négyhavi fizetésének megfelelő kivásárlási ár szerepelt, ám az ismert orosz újságíró, Ivan Karpov számszerűsítette is az összeget, s Telegram-csatornáján azt írta, hogy a moszkvai csapat kétszázezer eurót fizethetett a Ferencvárosnak.