Nem meglepő, ami történt?

Akár meglepőnek is mondhatnánk az eseményeket, de akik közel vannak a tűzhöz, azt mondták, hogy

már napokkal korábban érezni lehetett, hogy váltás történhet a Fradi kispadján.

Egy biztos, hogy a Ferencváros a bajnoki cím megnyerése után (az aranyérmes a Kisvárda elleni hazai összecsapáson biztosította be újabb elsőségét) már nem mutatta azt a rá jellemző magabiztos és fölényes játékot, amely jellemezte őket. Ezt nem csak azért írjuk, mert a DVTK ellen is kikaptak (amúgy Miskolcon bármelyik csapat vereséget szenvedhet), s nem is azért, mert a Paks ellen 2-0-ra elvesztették a Magyar Kupa döntőjét.

A Fradi elveszítette a Magyar Kupa döntőjét

Akik látták a szerdai, Puskás Arénában rendezett finálét, azt is láthatták, hogy

az első félidőben, ahogy mondani szokták, csaknem felbillent a pálya, a Fradi elképesztő fölényben focizott, csak éppen ezt nem tudta gólra váltani.

A gólkirály-jelölt Varga Barnabás kihagyott egy 11-est, a paksi kapus, Szappanos Péter pedig mindent védett, amit csak lehetett. Az ettől teljesen elbizonytalanodó Fradi aztán a hosszabbításban kapott egy gólt, majd még egyet, s így lett a kupa a Paksé.

Fradi-Újpest: egy meccs van hátra - a végső

A vasárnap este 20.15-re kiírt Ferencváros-Újpest mérkőzés ünnepi hangulatába kissé most belerondított Sztankovics távozásának híre. Eredetileg örömünnepre és fiesztára készültek a Fradinál, az NB I-ben éppen csak bent maradó Újpest erre tökéletes ellenfélnek bizonyult. Az biztos, hogy

ez a váratlan esemény most kissé más színezetet ad a vasárnapi meccsnek.

A Fradi bajnoki aranyérmét természetesen nem homályosítja el Sztankovics távozása, de azért más színezete lesz ennek az estének. A Fradi közleményben tudatta, hogy az Újpest elleni derbin az eddigi másodedző, Leandro ül majd a zöld-fehérek kispadján, aki a szerb tréner és Máté Csaba stábjában is ott volt, ugyanakkor Sztankovics külföldi stábtagjai mind távoznak.

Az is nagy kérdés, hogy az újabb fordulatot hogyan élik meg a szurkolók.

Csütörtök estére az is kiderült, hol folytatja a munkát Sztankovics. Az orosz Szpartak Moszkvánál.

Látnoki szavak Kubatov Gábortól

Ettől természetesen még nem kellett volna Sztankovicsnak mennie, s meggyőződésünk, hogy a Fradi nem is akarta, hogy a szerb tréner elhagyja a csapatot. Ugyanakkor a Fradi elnökének, Kubatov Gábornak egy korábbi nyilatkozata már jelezte, hogy a váltás egy lehetséges opció. A Fradi elnöke az M4 Sportnak május 3-án adott egy hosszabb interjút.