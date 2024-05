A DVTK története egyik legsúlyosabb, és minden bizonnyal egyik legmegalázóbb vereségét szenvedte el Újpesten. A borsodi csapat ugyanis nem elég, hogy 7-0-ra kikapott a kiesés elől menekülő, azaz világverőnek még jóindulattal sem nevezhető lila-fehérektől, de a csapat játékáról mindent elárul, hogy a híresen elkötelezett és hűséges DVTK-szurkolók jóval a lefújás előtt elhagyták a lelátót.

A Fradi elleni rangadón a történtek után is telt ház várható Diósgyőrben

Fotó: Csudai Sándor / Origo

"Mint szinte minden mérkőzést, a mai meccset is a helyszínen néztem végig. A látvány és a teljesítmény elkeserítő és elfogadhatatlan volt. A DVTK címeres mezében ilyet teljesítményt semmilyen összeállításban, semmilyen taktikával nem lehet nyújtani. Százszázalékosan megértem a szurkolóink csalódottságát!" - idézi az MTI Magyar Mátyás tulajdonosnak a DVTK hivatalos honlapja megjelent közleményét.

"Ez a vereség bár történelmi mértékű, innen is fel kell állni! Erről szól a sport, erre is tanítja a jellemet. Tanulni legtöbbször a hibáiból tud az ember, most az a legfontosabb feladatunk, hogy megoldjuk, kijavítsuk azokat a hibákat, amelyek ide vezettek" - folytatta klubvezető.

A vereség azért lehetett különösen felháborító a diósgyőri szurkolók számára, mert a csapat egy jó hajrával akár az ötödik helyre is oda érhetett volna, ami régen látott sikernek számított volna a piros-fehérek életében. Persze ez még két győzelemmel és a DVTK előtt álló csapatok - a ZTE, az MTK és a DVSC - sorozatos botlásaival még mindig megtörténhet, de aligha sokan fogadnának rá, hogy a borsodi csapat fut be ötödiknek a bajnokság végén. Ráadásul nem is vár könnyű hajrá Vladimir Radenkovics csapatára, hiszen a 32. fordulóban a bajnok Ferencvárost fogadják, míg a záró körben Székesfehérvárra kell utazniuk, ahol az ezüstéremre hajtó Fehérvár fogadja majd őket.

Kiütéses sikerének köszönhetően az Újpest bebiztosította első osztályú tagságát, míg a Diósgyőr a nyolcadik helyen áll az NB I-ben.