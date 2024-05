Két egyaránt végtelenül csalódott csapat találkozott egymással Kisvárdán a Várkerti Stadionban, de a hazai csapat játékosai legalább egy ideig úgy tudtak tenni, mintha nem történt volna tragédia. Ennek köszönhetően pedig a 17. és a 45. perc között négy gólt lőve, úgy tűnt, hogy gyakorlatilag egy félóra alatt lerendezték a meccset, újabb megalázó vereséget mérve a Mezőkövesdre, amelyik 5-5 győzelem és vereség mellett már a 22., sorozatban pedig a hetedik vereségét szenvedheti el az idényben.

A második félidőre a vendégek kettős cserével próbálták frissíteni a csapatukat, de nem elsősorban ennek volt köszönhető, hogy kiegyenlítettebbé vált a játék, sokkal inkább annak, hogy a Kisvárda kevésbé erőltette a támadásokat a biztos előnye birtokában. A térfélcserét követően jószerivel teljesen eseménytelenül teltek a percek, legtöbbször az egyik csapat passzolgatott a középpályán.

A borsodi csapat azonban az utolsó percekben elkezdett focizni,

és előbb a 18 éves újonc Ináncsi Milán talált be, alig két perccel azt követően, hogy pályára lépett, majd egy percre rá Molnár Gábor is lőtt egy gólt, sőt a rutinos támadó a ráadás első percében is eredményes volt, így végül a kiütéses vereség helyett, majdnem a bajnokság legnagyobb fordulatát láthatták a szurkolók.

OTP Bank Liga, 32. forduló:

Kisvárda Master Good-Mezőkövesd Zsóry FC 4-3 (4-0)

Várkerti Stadion, Kisvárda, v.: Zierkelbach

gólszerzők: Camaj (18., 45+1.), Mesanovic (26.), Cipetic (36.), illetve Ináncsi (85.), Molnár (87., 91.)

sárga lap: Lippai (59.), illetve Szolgai (45+2.), Kállai (52.), Brtan (80.)

Kisvárda Master Good: Kovács M. - Cipetic, Lippai, Jovicic, Körmendi - Matic (Lucas, 63.), Osztrovka - Navratil (Spasic, 70.), Makowski (Nikolov, 63.), Camaj (Szikszai, 70.) - Mesanovic (Ilievski, 70.)

Mezőkövesd Zsóry FC: Kovácsik - Kállai, Beriasvili (Pillár, a szünetben), Szivacski, Vajda - Nagy G. (Ináncsi, 83.), Cseri (Molnár, 64.), Szolgai - Kócs-Washburn (Drazic, 64.), Szalai J., Bőle (Brtan, a szünetben)