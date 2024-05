A 13. percben Josko Gvardol góljával szerzett vezetést a Manchester City, a horvát védő Kevin De Bruynével kényszerítőzött, a belga így már 111 gólpassznál jár a Premier League-ben így már csak Ryan Giggs előzi meg 162 gólpasszal az angol élvonalban.

A Manchester City játékosai ünneplik az újabb győzelmüket, amivel nagy lépést tettek a bajnoki cím felé

Fotó: Adrian DENNIS / AFP

A második félidőben Phil Foden is gólt szerzett, ő a tizenhatoson belülről lőtte ki a jobb alsót. A 71. percben újra Gvardiol szerzett gólt, egy szögletvariáció végén szerezte meg a második gólját. A 4-0-s végeredmény a 90. perc után alakult ki, a hosszabbítás pillanataiban Julian Alvarez talált be tizenegyesből, miután az argentin ellen szabálytalankodtak, ezzel élre állt a City, de az Arsenal visszaelőzheti majd, amennyiben vasárnap nyer az Old Traffordon a Manchester United ellen.

Két meccsel a vége előtt, ezzel a City-győzelemmel az is eldőlt, hogy a Liverpool már nem szerezheti meg a bajnoki címet, ami így a Manchester City és az Arsenal között dől el. 36 meccs után a Manchester Citynek 85, az Arsenalnak 83, a Liverpoolnak 78 pontja van. Szoboszlai Dominikék hétfőn este lépnek majd pályára az Aston Villa otthonában.

A Manchester City kedden még pótol egy meccset a Tottenham ellen, majd jövő hét végén zárul az angol bajnokság, amikor Pep Guardiola csapata a West Ham ellen lép pályára. Az Arsenal az Everton ellen zárja majd az angol bajnoki küzdelmeket.

A Manchester City december óta veretlen az angol bajnokságban, ez volt sorozatban a hetedik győzelme az előző szezontriplázó csapatnak, amely a bajnoki címe mellett az FA-kupa-címét is megvédheti majd a Manchester United ellen. A Bajnokok Ligájában a Real Madrid ejtette ki a Cityt.

