A szezon során még veretlen, a német bajnoki címet már bebiztosító Bayer Leverkusen 2-0-ra nyert az első, római összecsapáson, így kényelmes helyzetből várhatta a Bajnokok Ligája-indulásért harcoló AS Roma elleni hazai meccset. A két csapat tavaly is az Európa-liga-elődöntőben került össze, akkor a Roma jutott tovább, és a Farkasok ezúttal is megpróbálkoztak a lehetetlennek tűnő küldetéssel. A feszült hangulatú találkozó eleje inkább a szabálytalanságokról és a sárga lapokról szólt, de az első félidő hajrájára a játékba is belelendültek a csapatok. A római kapusnak, Mila Szvilarnak Adam Hlozek szabadrúgásánál, Jeremie Frimpong átlövésénél és Amine Adli közeli bombáját is bravúrral kellett kiütnie, egy ízben pedig a kapufa is kisegítette őt. A Roma ezzel szemben alig-alig veszélyeztetett, ezért is volt váratlan, amikor Jonathan Tah lerántotta Szardar Azmunt a hazai tizenhatoson belül, az ezért megítélt büntetőt pedig Leandro Paredes a kapuba lőtte. A Roma vezető gólja megzavarta a Leverkusen játékosait, és a játékrész végén még egy olasz gól benne volt a meccsben, de végül 0-1 volt az állás a szünetben.

Leandro Paredes büntetőjével vezetett a szünetben a Roma a Leverkusen elleni Európa-liga-elődöntőn

Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

A második félidő elején is folytatódtak a római rohamok, de Matej Kovar Bryan Cristante és Azmun lövését is védeni tudta. Az 59. percben aztán a Leverkusen előtt adódott óriási esély egy kontratámadás végén, de Jonas Hofmann Szvilarba rúgta a labdát a ziccerénél. A következő vendég támadás után aztán ismét büntetőhöz jutott a Roma, egy beadás után ugyanis Hlozek kezéhez ért a labda, amelyet videózás után befújt tizenegyesnek a játékvezető. Ezúttal is Paredes lőtte a büntetőt, és a 66. percben a jobb alsó sarokba gurított, kiegyenlítve a párharcot.

A Leverkusen a folytatásban mindent megtett, hogy mégis már a rendes játékidőben meglegyen a továbbjutás, Adli és Frimpong is veszélyeztetett, de Szvilar eszén egyikük sem tudott túljárni. A 82. percben viszont megtette helyettük egy római játékos, egy szöglet után ugyanis az üresen álló Gianluca Manciniről a saját kapujába pattant a labda.