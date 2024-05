A történelmi sikersorozatot produkáló német csapat már az eddigi 51 veretlen meccsével is rekorder, de örökre emlékezetessé teheti szurkolói számára ezt a szezont, ha megnyeri az Európa-ligát, szombaton pedig a másodosztályú Kaiserslauternnel szemben elhódítja a Német Kupát is.

A Leverkusen korábban nem nyert még bajnokságot, a triplázás pedig különösképpen nagy eredmény lenne a csapattól, amely az előző szezonban még a bennmaradásért küzdött a Bundesligában.

Xabi Alonso együttese óriási lépést tett a triplázás felé

Fotó: AFP/Filippo Monteforte

A vezetőség aztán 2022 októberében Xabi Alonsót nevezte ki a gyógyszergyári csapat élére, a spanyol szakember pedig valóságos csodát vitt véghez, hiszen már az előző szezonban is elődöntős volt a csapatával az El-ben, a mostani idényben pedig legyőzhetetlennek bizonyult a Leverkusen.

Különleges érzés, hogy edzőként először Bundesliga-aranyat nyertem, de csodálatos lenne egy európai kupát is elhódítani, úgyhogy abban reménykedem, hogy erről is beszélhetek majd a döntő után

– idézi az MTI a 42 éves Xabi Alonsót, aki játékosként többek között világ- és kétszeres Európa-bajnok, valamint kétszeres Bajnokok Ligája-győztes volt.

A Leverkusen nagy menetelése azért is érdekes, mert az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában lejátszott hat összecsapásából háromszor is 2-0-s hátrányból jött vissza a második félidőben: a Qarabag elleni nyolcaddöntős párharc mindkét meccsén (2-2, 3-2), valamint az elődöntő visszavágóján, melyen az AS Roma hiába vezetett 2-0-ra vendégként, a Leverkusen végül 2-2-re mentette a mérkőzést és ezzel jutott a fináléba.

Most nem akarunk a meccs utolsó pillanatáig várni. Egyértelművé szeretnénk tenni mindent, a lehető legkorábban”

- jelentette ki a cseh válogatott csatár, Patrick Schick, aki a Qarabaggal szembeni párharc első mérkőzésén a 92., a visszavágón pedig a 93. és a 98. percben volt eredményes.

„Az Atalanta szoros emberfogást játszik az egész pályán. Bárhova is mozogsz, mindig van egy védő a közvetlen közeledben, úgyhogy nem nagyon hagynak levegőhöz jutni" - mondta az ellenfélről a 28 éves futballista.