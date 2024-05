A Vasas elleni 0-0-s döntetlennel bennmaradt a Fehérvár FC

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Borzalmas kezdés után feltámadás

A pocsék idény után tavaly nyáron rengetegen távoztak a csapattól, az alapemberek közül a magyar válogatott Loic Nego mellett Alefnek, Jevhen Makarenkónak és Claudiu Bumbának is el kellett hagynia az együttest. Érkezők is akadtak szép számmal, többek között Kalmár Zsolt, Tóth Balázs, Spandler Csaba, Gergényi Bence, Zeke Márió és Mamoudou Karamoko is Székesfehérvárra igazolt, ám a bajnokságot borzalmasan, három vereséggel kezdte Bartosz Grzelak csapata.

A Fehérvár az első hat bajnokijából négyet elveszített, a Magyar Kupából pedig már szeptemberben kiejtette az NB III-as ESMTK Budapest együttese

- ezt követően mondott le sportigazgatói posztjáról Juhász Roland.

NB III-as csapat ejtette ki a Fehérvárt a Magyar Kupa 3. fordulójában

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Szégyelljük magunkat, el kell ismerni, ez nem volt jó, innentől kezdve csak a bajnokságra kell koncentrálnunk. Most kell majd megmutatni, milyen személyiségek vagyunk" -

mondta a találkozó után a Fehérvár FC edzője, aki hozzátette, nem tud még annyira magyarul, hogy értse, mit kiabálnak a csalódott szurkolók, akik a súlyos kudarc után levetették a mezt a játékosokról.

A csúfos kupakiesés után a bajnokságban aztán feljavult a Fehérvár FC szereplése, az együttes ősszel egy 7 meccses veretlenségi sorozatot produkált, ezekből a találkozókból 6-ot meg is nyertek Fiola Attiláék. A magyar válogatott védő egyébként nagyon peches ebben a szezonban, sérülések miatt csak 12 NB I-es meccsen játszhatott, ráadásul műteni kell, ezért nagy veszélybe került az Eb-szereplése.

Visszatérve a bajnoki szerepléshez, a téli átigazolási időszakban a Vidi legjobb támadója, a gólerős Kenan Kodro ugyan a Fradihoz igazolt, de a zöld-fehérektől Sigér Dávid érkezett, aki nagy erősítés a középpályán.

Tavasszal hektikus teljesítményt nyújtanak a fehérváriak, volt egy hárommeccses győzelmi sorozatuk, amit zsinórban három vereség követett, ám a sokáig éllovas Paks összeomlásának köszönhetően versenyben vannak az ezüstéremért.

Bognár György csapatát ráadásul idegenben tudták legyőzni a 28. fordulóban, a káoszba fulladó meccsen egy félidőt emberhátrányban játszottak Fioláék.