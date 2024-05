125 éves lett a Ferencváros

A Ferencváros 125. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepséget a Groupama Arénánál, a klubalapító első elnök, Springer Ferenc szobra előtt tartották meg. A megemlékezés során a Jászai Mari-díjas magyar színművész, szinkronszínész, érdemes művész, Kautzky Armand konferálta fel a beszéddel készülő vendégeket. Több mint 800-an gyűltek össze a stadion előtt, a klub egykori futballistái, edzői, kézilabdázói, vívó közül rengetegen megjelentek, és a jelenlegi klasszisokat is sokan - a Fradi focistái is ott voltak - képviselték a helyszínen.

A megemlékezésre a Springer Ferenc szobra előtt felállított színpadon került sor

Fotó: Polyák Attila - Origo

Elsőként a Magyar Szent István-renddel kitüntetett opera-énekesnő, Miklósa Erika köszöntötte a 125. születésnapját ünneplő klubot, az 53 éves művésznő kiemelte, hogy gyerekkora óta Fradi-szurkoló, édesapja gyakran beállította a kapuba és még a jobblábas lövéseket, passzokat is gyakoroltatta vele.

Előbb tudtam focizni, mint járni, gyerekkoromban Nyilasi Tibor volt a kedvencem. Bármelyik sportágról is legyen szó, mindig szorítok a Ferencváros sikereiért. Fradi volt, Fradi lesz, míg a Földön ember lesz" -

mondta beszédében Miklósa Erika, akit éppen Nyilasi Tibor követett a színpadon.

Miklósa Erika gyerekkora óta Fradi-szurkoló

Fotó: Polyák Attila - Origo

Én fradistának születtem. A fradista létezés valamennyi formáját megéltem eddigi életem során, édesapámmal 10 éves korom óta jártam a Népstadionba Fradi-meccsekre. Mi fradisták barátok, családtagok voltunk, ismertük egymás örömeit és gondjait.

Mindezt nem tudatosan tettük, ez volt az életformánk. Szeretett klubunk 125 éves. Megannyi siker, boldog pillanat és egy-egy csalódás mind bevésődtek a emlékezetünkbe. Eddigi életem tapasztalata alapján azonban immár nem csak hiszem a klasszikus megállapítást, miszerint "Fradi volt, Fradi lesz, míg a Földön ember lesz", hanem tudom, biztos vagyok benne: a Fradi örök!" - mondta a 70-szeres magyar válogatott focilegenda, a Ferencvárosi Torna Club örökös bajnoka.

Nyilasi Tibor, a Fradi klublegendája

Fotó: Polyák Attila - Origo

Az FTC-Rail Cargo Hungaria kézilabdázója, Simon Petra azzal kezdte a beszédét, hogy nem könnyű megszólalnia ennyi legenda előtt, hiszen vannak olyanok, akiknek csókolommal szokott köszönni. "Néztem a szobrokat, az arcokat, a bajnokokat egymás után, és büszke voltam. Arra, amit Önök elértek, és arra, hogy én is itt lehetek, hogy én is ebben a klubban játszhatok. Arra gondoltam, talán én is tehetek majd valamit azért, hogy ez a klub még nagyobb legyen" - mondta a Fradi kézilabdázója.