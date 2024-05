Az Európai Labdarúgó Szövetség 23-ról 26 fősre emelte a nyári németországi foci Eb 2024-en résztvevő válogatottak keretének nagyságát. Az UEFA a 2021-es tornára - elsősorban a koronavírus-járvány miatt - vezette be a 26 tagú foci-Eb keretet. Ezt követően a katari focivébére is 26 játékos utazhatott egy nemzetből, ám az előzetes tervek szerint az UEFA 2024-re már csak 23 fős keretek mehettek volna. Ám az UEFA úgy döntött, Németországban is három labdarúgóval több utazhat majd a futball Eb-re, ez pedig nagy segítség lehet Marco Rossi és a magyar válogatott számára is, na meg több focista számára is újra felcsillant így az Eb-szereplés lehetősége. Persze az olasz-magyar szakembernek így is nehéz dolga lesz a fociválogatott keretének kijelölésekor: vannak, akiknek biztos a helyük az utazó keretben, de bőven akadnak kérdőjelek is.

Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP Elsőként a PA hírügynökség számolt be róla, hogy az UEFA válogatott versenyekért felelős bizottsága megszavazta a 26 fős Eb-kereteket. Nem sokkal később a szövetség hivatalos X-oldalán közzétett bejegyzésben erősítette meg a hírt. Vajon jó döntésnek bizonyul, hogy a 2024-es foci-EB-n a csapatok 26 fősre bővíthetik a kereteiket? Mint ismert, a június 14-én rajtoló németországi eseményre eredetileg minden szövetségi kapitány 23 játékost - köztük három kapust - nevezhetett volna, ugyanakkor az előző Eb-n - a koronavírus-járványra hivatkozva - a válogatottak keretét 26 futballista alkotta, ahogyan a 2022-es világbajnokságon is. A márciusban játszott válogatott mérkőzések során a hollandokat irányító Ronald Koeman abszurdnak nevezte, hogy csak 23 játékost lehet nevezni a tornára, egyúttal jelezte, német kollégája, Julian Nagelsmann is egyetért vele. Az angol csapatot vezető Gareth Southgate ennyire egyértelműen nem foglalt állást, de azt mondta, sokkal nehezebb lenne 23 játékost kiválasztani, mint 26-ot. Ez a dilemma persze nem csak a sztárcsapatokat érinti, hiszen például Marco Rossinak, a magyar válogatott szövetségi kapitányának is hasonló dolgok miatt főhetett a feje. A szakembernek minden bizonnyal nagy könnyebbséget jelent tehát, hogy hárommal több játékost vihet magával a tornára, ráadásul több focista számára is újra felcsillanna az Eb-szereplés lehetősége. Az UEFA régi-új megoldása, a 26-osra bővült foci-Eb keretek miatt kevesebb lesz a sérülés és jobbak lesznek a meccsek az EURO 2024-en? A futball Eb 2024 abból a szempontból semmiképp nem lesz speciális, hogy amint már említettük, korábban az Eb-n is a vb-n is volt már 26 fős keret. Hogy milyen okból szerette volna az UEFA visszaállítani a korábbi, 23 fős kereteket, az nagy kérdés, mindenesetre a jól bevált recepten nem érdemes változtatni és ezt belátták a szövetség vezető is. Felvehetnénk a kérdést, hogy minek kivinni bármilyen tornára 26 játékost, miközben egyszerre csak tizenegyen lehetnek a pályán? A válasz azonban elég egyszerű. Ne felejtsük el, hogy a topligákban szereplő játékosok - illetve itthon szerencsére már a Fradi labdarúgói is a fényes nemzetközi kupaszereplés miatt - e gy szezonban átlagban akár 40-50 meccsen is pályára léphetnek a klubcsapataikban, majd ezt követően kell még a nyár folyamán jó esetben egy hónapon keresztül, akár hét meccse is a válogatottat is képviselniük. Ebben pedig hatalmas a rizikó, hogy az utolsó cseppig "kifacsart" játékosok megsérülnek. A 26 fős keret pedig ebben is nagy segítséget nyújthat a szakvezetőknek, akik sokkal jobban tudják rotálni a csapatot egy-egy mérkőzésre. Illetve arról sem szabad elfeledkezni, hogy immár egy találkozón öt cserére van lehetőség, így tizenhat játékos is szerepet kaphat az adott összecsapáson egy nemzeten belül. Máris csak tíz friss játékos marad, amelyből kettő továbbra is cserekapus, tehát a mezőnyben csak nyolc. Ha egy sérülés, vagy éppen eltiltás miatt két-három játékos kiesik, máris jóval kisebb a merítési lehetőség.

A nagyobb keret, több pihenés, nagyobb rotáció pedig azt is magával hozhatja, hogy sokkal jobb, nagyobb iramú meccseket láthatnak a nézők, ez pedig az eredményesség mellett ugyancsak nem elhanyagolható szempont. Bőven lehet változás Marco Rossi keretében a korábbi Európa-bajnokságokhoz képest Király Gábor, Gera Zoltán, Juhász Roland, Nikolics Nemanja, Szalai Ádám, csak pár név azok közül, akik meghatározó tagjai voltak a 2016-os franciaországi Eb-n a magyar válogatottnak, ám azóta már visszavonultak a profi futballtól. Akadnak azonban olyanok is a neveket böngészve, akik már akkor is a nemzeti csapat tagjai voltak, és szinte biztosan ott lesznek a németországi Eb 2024-en is. A Fradi kapusa, Dibusz Dénes és az RB Leipzig légiósa, Gulácsi Péter helye megkérdőjelezhetetlen. Velük kapcsolatban inkább az a kérdés, hogy vajon melyikük lesz majd az első számú kapus a kontinensviadalon. Marco Rossi nincs könnyű helyzetben, ezt ő is tudja:

Marco Rossi több okból is nehéz döntés előtt áll

Fotó: Csudai Sándor - Origo "A szívemre teszem a kezem és úgy mondom, hogy még én sem tudom, hogy ki lesz az első számú kapusunk - szögezte le Rossi, aki hozzátette: - Azzal is számolni kell, hogy Dénes több mint egy éven keresztül állt a válogatott kapujában, végig védte a selejtezőket, most már közel egy évtizede az NB I legjobb kapusa, természetesen nagyon sok minden szól mellette. Ha a Fradit a Leipzig mellé tesszük, akkor azért látni, hogy két különböző szinten vannak a csapatok, viszont, ha a két kapust tesszük egymás mellé, akkor nem látunk különbséget, két top formában védő nagyszerű játékosról van szó. Nagyon nehéz lesz közülük választani, nem kizárt, hogy csak az utolsó percben fog erre sor kerülni" - mondta Rossi, aki arra kérte a magyar szurkolókat, hogy egyik kapussal szemben se foglaljanak állást, támogassák mindkettőjüket. Gulácsi Péter a hosszú sérülése után verekedte vissza magát a Lipcse kezdőcsapatába, és már a Bajnokok Ligájában és a Bundesligában is újra bebizonyította, hogy lehet rá számítani. Dibusz Dénes pedig már tíz éve kirobbanthatatlan a Fradi kapujából, ismét bajnoki címet ünnepelhetett a fővárosi csapattal, na meg nagy szerep volt abban, hogy az FTC ismét megérte az európai kupatavaszt. Ráadásul, ahogy Marco Rossi is említette, több mint egy éven keresztül állt a válogatott kapujában, végig védte a selejtezőket. Ezért is mondják sokan, hogy ezek után igazságtalan lenne, ha nem ő védene. "Minden játékos szeme előtt egyetlen cél lebeg: hogy ott legyen az Európa-bajnoki keretben. A felkészülési találkozóknak, illetve az összetartásnak is egyértelmű célja mindenki számára, hogy olyan teljesítményt tudjon nyújtani, hogy számításba vegye a kapitány, ez nálam is így van. Bízom abban, hogy amikor lehetőséghez jutok, élni tudok az eséllyel, és úgy készülhetek a nyárra, hogy Németországban lesz feladatom – mondta Dibusz korábban a Magyar Nemzetnek. "Ha Gulának (Gulácsi Péter – a szerk.) nem változott volna meg a szerepe Lipcsében, akkor is biztos vagyok benne, hogy felváltva védtünk volna, vagy lehetőséget kapott volna ugyanúgy, ahogy az előző Európa-bajnokság előtt Ádi (Bogdán Ádám – a szerk.), valamint én is védtem. Ilyenkor nagyon fontos, hogy minél jobban játékban legyen az ember, legyenek közös mérkőzés percek a csapattal, a védelemmel. Hónapokkal ezelőtt is úgy számoltam, hogy ez így lesz – magyarázta Dibusz. – Az Eb előtt a kapitány meghozza majd a döntését, de kellemes gond lehet számára, hogy Gula is visszatért a Lipcse kezdőjébe és rendre jó teljesítményt nyújt. Az csak jó, ha minél több olyan játékos van a keretben, aki jó formában és önbizalommal telve érkezik meg a válogatotthoz."

Vajon Dibusz Dénes marad a magyar kapuban?

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP A kapuskérdés tehát nyitott, viszont az biztosnak tűnik, hogy a két említett játékos mellett Nagy Ádám is ott lesz a foci Eb-keretben. A védekező középpályás ugyanis nagyszerűen teljesít a Serie B-ben a Spezia kölcsönjátékosaként. Nagynak jót tett, hogy elment a Pisából, tavasszal szinte minden meccsen 90 percet kap az új csapatában. A biztos utazókhoz lehet sorolni a 2016-os keretből Bese Barnabást és Lang Ádámot is, igaz, a ciprusi Omonia Nicosia magyar válogatott futballistája március végén megsérült, így kérdéses, hogyan halad majd a felépülése. A 31 éves játékos az M1 aktuális csatornának nemrég azt mondta, jól érzi magát, bár a repedés vélhetően még nem forrt teljesen össze. Várja a legutóbbi kontrollröntgen eredményét, addig ugyanis nem terhelheti a sérült testrészt, ameddig – akár csak minimális mértékben – még el van repedve. "A kocogást nem erőltetem, de a konditeremben és az úszómedencében tudok erősítő gyakorlatokat végezni, illetve szalagokkal igyekszem a sérült rész körüli izmokat is karban tartani. Szeretnék minél előbb teljes értékű munkát végezni, de a csont gyógyulásának van egy folyamata, ami időigényes. Az orvosok négy-hat, de inkább hat hétre saccolták a felépülés idejét” – mondta Lang, aki kiemelte, az Omonia Nicosia szezonbeli utolsó két meccsére szeretne visszatérni. A 67-szeres válogatott futballista elárulta, Marco Rossi szövetségi kapitány szinte minden héten érdeklődik az állapota felől, és azt tanácsolta neki, hogy ne kapkodjon, legyen türelmes, mert a legfontosabb, hogy százszázalékosan felépüljön.

Érdekes lehet Kleinheisler László szerepe is, aki ott volt mindkét legutóbbi Eb-n, legutóbb a Törökország és a Koszovó elleni felkészülési meccseken is kapott szerepet, ám előtte sokáig nem lépett pályára a magyar válogatottban. A magyar Eb-keret 2016-ban kapusok: Dibusz Dénes, Gulácsi Péter, Király Gábor

védők: Bese Barnabás, Fiola Attila, Guzmics Richárd, Juhász Roland, Kádár Tamás, Korhut Mihály, Lang Ádám

középpályások: Dzsudzsák Balázs, Elek Ákos, Gera Zoltán, Kleinheisler László, Lovrencsics Gergő, Nagy Ádám, Pintér Ádám, Stieber Zoltán

támadók: Böde Dániel, Németh Krisztián, Nikolics Nemanja, Priskin Tamás, Szalai Ádám A 2021-es keretben nem meglepő módon már több olyan név is akad, aki a nyári futball Eb-n is meghatározó tagja lehet a csapatnak. Dibusz Dénes, Gulácsi Péter, Lang Ádám, Kleinheisler László és Nagy Ádám nevét már említettük, de Willi Orbán, Szalai Attila, Loic Nego, Schäfer András és Sallai Roland helye is biztosnak tűnik. Érdekesség, hogy Dibusz, Gulácsi, Fiola, Lang, Kleinheisler, Nagy Ádám és Szalai Ádám volt ott mindkétszer. Fiola Attila nevét pedig még nem említettük, nem is véletlenül. Vélhetően ezúttal is biztos helye lenne a keretben a Vidi védőjének, de pár nappal ezelőtt jött a letaglózó hír, miszerint súlyosan megsérült, így lemaradhat az Eb-ről. A Fehérvár labdarúgócsapata a hivatalos honlapján és a Facebook-oldalán is bejelentette, hogy Fiola Attila az egyik edzésen egy esés után vállsérülést szenvedett, ezért mindenképpen műteni kell. Azt nem lehet tudni, hogy a 34 éves futballistának hány mérkőzést kell kihagynia, de nagy valószínűséggel lemarad a németországi Európa-bajnokságról. A több poszton is bevethető Fiola Attila a mostani szezonban sérülés miatt mindössze 12 NB I-es mérkőzésen játszott, egy korábbi sérüléséből márciusban térhetett vissza.

A magyar válogatott kerete az Európa-bajnokságon, 2021-ben kapusok: Bogdán Ádám, Dibusz Dénes, Gulácsi Péter

védők: Bolla Bendegúz, Botka Endre, Fiola Attila, Kecskés Ákos, Lang Ádám, Lovrencsics Gergő, Willi Orbán, Szalai Attila

középpályások: Cseri Tamás, Gazdag Dániel, Holender Filip, Kleinheisler László, Nagy Ádám, Loic Nego, Schäfer András, Sigér Dávid

támadók: Hahn János, Nikolics Nemanja, Sallai Roland, Schön Szabolcs, Szalai Ádám, Varga Kevin, Varga Roland Továbbra is sok a kérdőjel a magyar labdarúgó-válogatott keretében Szinte felsorolni is lehetetlen azokat a játékosokat, akik az utóbbi hónapokban, években valamilyen formában megfordultak a válogatottnál. Ezek közül először nézzük azokat, akik nagy valószínűséggel nem lesznek ott Németországban, legalábbis meglepő lenne jelen helyzetben a beválogatásuk. Többek között a hatszoros válogatott Kecskés Ákos, a tavaly Azerbajdzsánba igazolt, egyszeres válogatott Tamás Márk, Gyurcsó Ádám, Holender Filip, Baráth Botond, Eppel Márton, Hahn János, Hangya Szilveszter, Nagy Dominik, Vécsei Bálint, Vida Máté és Paulo Vinícius sem valószínű, hogy kap majd meghívót. Rajtuk kívül is bőven akad olyanok, akiket az elmúlt években kipróbált már egyszer-kétszer a szövetségi kapitány, márciusban azonban nem számított rájuk, így valószínű ők sem utaznak majd: Baráth Péter, Cseri Tamás, Holman Dávid, Kiss Tamás vagy éppen Könyves Norbert, míg Kalmár Zsolt sérülés miatt marad le biztosan a harmadik Eb-jéről is. Kalmár Zsolt a világ egyik legpechesebb játékosa

Fotó: AAttila KISBENEDEK / AFP "Azt éreztem, hogy ha visszatérek a közelítősérülésem után, nem fogok tudni százszázalékos teljesítményt nyújtani a térdem miatt, ugyanis éreztem benne a fájdalmat. Az újabb műtét jól sikerült, és most abban bízom, hogy nyártól újra fájdalommentesen tudok majd játszani és minél többet segíteni a csapatnak" - mondta Kalmár, aki kiemelte, az a legfájóbb számára, hogy ki kell hagynia a nyári Európa-bajnokságot, amiért pedig nagyon sokat dolgozott. Ugyanakkor hozzátette, hosszú évekre tervez még a pályán, éppen ezért a térde épsége a legfontosabb. "A döntés nehéz és fájdalmas volt, de úgy gondolom, hogy a hosszú távú karrierem szempontjából mindenképp jó döntést hoztam, hiszen, ha minden a tervek szerint alakul, fájdalommentesen tudom majd élvezni a játékot" - fogalmazott. Érdekesebb lehet talán Schön Szabolcs, Csoboth Kevin, Botka Endre, Sigér Dávid, Dárdai Palkó, Ferenczi János, Kata Mihály, Németh András, Sallói Dániel, Szappanos Péter, Gazdag Dániel és Szuhodovszki Soma neve. Marco Rossi szövetségi kapitány 2022 óta egyszer sem hívta be a Sporting Kansas City játékosát, Sallói Dánielt a keretbe, aki már bele is törődött mindebbe. „Árulkodó tény, hogy bár a fiam az Egyesült Államokban, a Sporting Kansas Cityben jól bizonyít, Marco Rossi szövetségi kapitány immár hónapok óta nem veszi őt figyelembe a kerethirdetéskor. Ezzel a helyzettel fiam már megbékélt, nem is frusztrált, és hozzá hasonlóan a magam részéről biztos vagyok abban, hogy a németországi kontinens-bajnokságra sem utazik" – nyilatkozta Sallói Dániel édesapja, Sallói István a Metropolnak. A másik MLS-ben szereplő magyar játékos, Gazdag Dániel nemrég az 57. gólját szerezte amerikai klubja színeiben, ezzel klubcsúcsot állított fel a Philadelphia Unionnál. Ennek ellenére Marco Rossi a Koszovó elleni győztes meccset követően azt mondta, többet vár a labdarúgótól, így ő sem mehet biztosra. Gazdag Dániel bombaformában van, mégsem biztos, hogy ott lesz az Eb-n

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2024 Getty Images „Nem estek jól a szavai. Koszovó ellen nem a legjobb meccsét játszotta a csapat, én sem nyújtottam jó teljesítményt. Tűröm a kritikát, sohasem volt ezzel bajom. Nem tudok mást tenni, mint – ha lehetőséget kapok – jobban futballozni a válogatottban, s bízom benne, ott lehetek az Európa-bajnokságon” – fogalmazott ezzel kapcsolatban Gazdag Dániel a Nemzeti Sportnak. Botka Endre egy időre kiszorult a Fradi keretéből, így a válogatottban sem bizonyíthatott, de azóta egyre többet és egyre jobb formában játszik, így meglepetés lenne, ha kimaradna a keretből. Szappanos Tóth Balázs legfőbb kihívójának számít a kapusok között a Gulácsi és Dibusz melletti harmadik helyre. A Fraditól télen a lengyel bajnok Raków csapatához az Eb-szereplés reményében távozó Baráth, a Herthában a sérülése óta egyre jobb formába kerülő Dárdai, a DVSC-vel az NB I dobogójáért küzdő Ferenczi és Szuhodovszki, az MTK-val szintén éremesélyes Kata, valamint a Hamburgban egyre több lehetőséget kapó Németh pedig szintén mindent meg fog tenni a következő hetekben, hogy ott legyen az Európa-bajnokságon. A magyar keret tagjai 2024 márciusában kapusok: Dibusz Dénes, Gulácsi Péter, Tóth Balázs

védők: Balogh Botond, Dárdai Márton, Lang Ádám, Mocsi Attila, Willi Orbán, Szalai Attila, Szalai Gábor

középpályások: Bolla Bendegúz, Kerkez Milos, Kleinheisler László, Nagy Ádám, Nagy Zsolt, Nego Loic, Schäfer András, Callum Styles

támadók: Ádám Martin, Gazdag Dániel, Horváth Krisztofer, Sallai Roland, Szoboszlai Dominik, Vancsa Zalán, Varga Barnabás Szoboszlai Dominik és a társai - a biztos utazók Bőven akadnak a már említett neveken (Gulácsi, Dibusz, Nagy Ádám, Szalai Attila) is olyanok, akik, ha nem jön közbe sérülés, vagy egyéb földindulás, akkor biztosan ott lesznek a bővített magyar labdarúgó-válogatott keretében. Az első és talán a legfontosabb név Szoboszlai Dominiké, aki bár az elmúlt hetekben kiszorult a Liverpool kezdőcsapatából és többnyire csak csereként kap helyet a játékát ért sok kritika után, a csapatkapitány helye megkérdőjelezhetetlen. Ahogy a Premier League másik magyar játékosának, a Bournemouth-ban játszó Kerkez Milosnak is. Szoboszlai Dominiknak biztos helyen van az Eb-keretben

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP Rajtuk kívül Balogh Botond, Dárdai Márton, Willi Orbán, Schäfer András, Callum Styles, Ádám Martin, Sallai Roland és Varga Barnabás kihagyása is hatalmas meglepetés lenne. Az elmúlt hónapok teljesítményét és a legutóbbi keretet vizsgálva Nagy Zsolt, Nego Loic és Bolla Bendegúz helye is biztosnak tűnik. Ha jó a matek, akkor ez bizony máris 17 játékos, és akkor nem lehet tudni, mi a helyet például a jelenleg sérült játékosokkal, akiknek egyébként biztos lenne a helyük, mint például Fiola Attila és Lang Ádám. Ebből is látszik, mekkora jelentősége van annak, hogy nem 23, hanem 26 fős lesz a magyar keret is az Eb-n, és még így is elképesztő csata lesz a fennmaradó 8-9 hely megszerzéséért a hátralévő hetekben. A nyári labdarúgó-Európa-bajnokságra a válogatott május 27-én kezdi meg a felkészülést, az Eb-keretet május 14-én Telkiben hirdeti ki Marco Rossi szövetségi kapitány. A sorozatban harmadszor Eb-résztvevő magyar válogatott a házigazda németekkel, valamint a svájciakkal és a skótokkal szerepel azonos csoportban. A mieink Svájc ellen kezdik meg a szereplésüket június 15-én kezdik meg a szereplésüket Svájc ellen Kölnben, hogy aztán a folytatásban előbb Németországgal (június 19.), végül Skóciával (június 23.) találkozzanak egyaránt Stuttgartban.