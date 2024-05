A Manchester United továbbra is tartalékosan állt fel, Erik ten Hag csapata az Onana - Dalot, Casemiro, Evans, Wan-Bissaka - Mainoo, Amrabat, McTominay - Diallo, Garnacho, Fernandes csapattal állt ki.

A manchesterieknek ez volt az utolsó hazai meccse ebben a szezonban, így fontos lett volna jó eredménnyel elköszönni a szurkolóktól. Ennek megfelelően az első félidőben Kobbie Mainoo góljával vezetést is szerzett a csapat, de a második félidő elején Anthony Gordon egyenlíteni tudott.

Megnyerte utolsó hazai bajnokiját a Manchester United az Old Traffordon

Fotó: Oli SCARFF / AFP

Nem sokkal később egy szögletet követően Amad Diallo bombagóljával újra a hazaiak vezettek, és ahhoz, hogy ez legyen sokáig az eredmény, kellettek André Onana nagy védései is. Ten Hag a hajrára több alapemberét is beküldte, Lisandro Martinezt, Marcus Rashfordot és Rasmu Höjlundot is, utóbbi pedig az utolsó percekben gólt szerzett, de a végeredmény 3-2 lett, ugyanis Hall egy szöglet utáni kipattanót lőtt vissza a tizenhatoson kívülről.

A Manchester United ezzel a sikerrel pontszámban beérte ellenfelét, de maradt a nyolcadik helyen, miközben a Chelsea-nek tett szívességet, amely így a hetedik helyről fel tudott jönni a hatodik helyre, ugyanis Cole Palmer és Christopher Nkunku góljaival 2-1-re nyert a Brighton otthonában.

Mauricio Pochettino csapata ezzel a sikerrel Konferencia-ligás helyre lépet elő, ugyanis már a hatodik, míg a Newcastle a hetedik, a Manchester United a nyolcadik helyen áll. Az utolsó fordulóban a Chelsea a Bournemouth-t fogadja, a Newcastle a Brentford otthonában lép pályára, míg a Manchester United a Brighton ellen idegenben zárja majd a bajnokságot hétvégén.

A Manchester Unitedre még vár majd a városi rivális, City elleni FA-kupa döntő a Wembleyben.

Az utolsó forduló összes mérkőzését vasárnap - magyar idő szerint - 17 órától játsszák.



