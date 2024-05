Hajdú B. István majdnem két hónapon át nem közvetített mérkőzést, ugyanis egy betegség miatt kórházba került. A népszerű kommentátor azonban a múlt héten az MTK Budapest-Ferencváros örökrangadón visszatért, majd a Bajnokok Ligája első elődöntőjén is ő közvetített, most pedig megszólalt a betegségével kapcsolatban is.

Hajdú B. István márciusban hirtelen tűnt el, ami sokakat megijesztett, hiszen évekkel ezelőtt volt egy infarktusa. Egy műtét miatt két és fél hétig kórházban volt, ezt követően pedig hangsúlyozta, hogy a betegségéről nem szeretne beszélni, de az elárulta, hogy a rehabilitációja egy hosszú folyamat része. A sportkedvelőket viszont megnyugtatta azzal, hogy az orvosi beavatkozásnak, a betegségemnek nincs köze a korábbi infarktusához, a szívével szerencsére nincs baj. Hajdú B. István a vártnál sokkal előbb tért vissza

Fotó: MTVA Múlt vasárnap este aztán a vártnál hamarabb tért vissza, amikor a népszerű kommentátor hangja mellett kezdődött el a 224. MTK Budapest-Ferencváros rangadó a labdarúgó OTP Bank Ligában, majd kedden a Bayern München és a Real Madrid közötti Bajnokok Ligája-elődöntőt is ő közvetítette. Pénteken aztán az M4 Sport labdarúgással kapcsolatos podcastjében mondott néhány szót a betegségével kapcsolatban is. Hajdú B. István köszönetet mondott mindenkinek, aki az elmúlt időszakban gondolt rá, továbbá elárulta, hogy nincsenek könnyű hetek mögötte, és az előtte állók sem lesznek azok. Ezt mondta Hajdú B. István a betegségével kapcsolatban „Köszönöm szépen, jobban vagyok! Köszönöm szépen mindenkinek, aki biztatott, akár írásos, akár szóbeli formában, akár csak hallottam, hogy hívta ezt-azt. Nem voltak könnyű hetek, hónapok ezek, és a következőek sem lesznek könnyűek. De, jelenleg úgy érzem, arra képes vagyok, hogy bizonyos munkákat, melyeket korábban elláttam valamilyen szinten, azt most is ellássam azon a szinten. Ha nem így lenne, nem tenném. Úgy gondolom, ez magával a szakmánkkal szemben is egy szembeköpés lenne, a kollégákkal szemben és az eseménnyel szemben, amit közvetítek. És leginkább saját magammal szemben is – mondta Hajdú B. István. – Úgyhogy, ha hülyeséget beszéltem az MTK-Fradin vagy a Bayern-Real mérkőzésen, vagy ha hülyeséget fogok most beszélni, az nem azért van, mert megműtöttek és még különböző vizsgálatok, kezelések várnak rám. Ennek ehhez semmi köze." A labdarúgó OTP Bank Liga küzdelmei a hétvégén a 31. fordulóval folytatódnak, a nyitómérkőzést pénteken a Fehérvár és az MTK vívja egymással.