A holland válogatott Twitter-oldalára kirakott videóban Ronald Koeman egy iskolában van, és igazgatóként olvassa fel a diákjai nevét.

A kerestszűkítésnek három áldozata lett. Nem utazhat az Európa-bajnokságra Borussia Dortmundot erősítő Ian Maatsen, a Feynoord középpályása, Quentin Timber és Sparta Rotterdam kapusa, Nick Olij.

Joshua Zirkzee-re továbbra sem számít Ronald Koeman

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Danilo Di Giovanni/NurPhoto

A bő keretbe sem kapott meghívót, mégis a holland csapat legnagyobb hiányzója lehet Joshua Zirkzee, a Bologna támadója. A 23 éves középcsatár az idei szezonban 37 meccse 12 gólt lőtt és hét gólpasszt adott, ezzel oroszlánrészt vállalt abban, hogy csapata ötödik lett a Serie A-ban, amivel kiharcolta a Bajnokok Ligája-szereplést.

Zirkzee a nyári átigazolási piac egyik legkelendőbb csatára lehet, télen már az Arsenal is vitte volna, most azonban az AC Milan dolgozik a megszerzésén. A 23 éves támadó azonban valami megmagyarázhatatlan ok miatt nem számol a holland kapitánya.

Kapusok: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford ), Bart Verbruggen (Brighton)

Védők: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona), Matthijs de Ligt (Bayern München), Stefan de Vrij (Internazionale), Denzel Dumfries (Internazionale), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool)

Középpályások: Frenkie de Jong (Barcelona), Jeremie Frimpong (Leverkusen), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (Milan), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig), Joey Veerman (PSV), Georginio Wijnaldum (al-Ettifak)

Támadók: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Dortmund), Wout Weghorst (Hoffenheim)