A Szabó István vezette Kecskemét az előző fordulóban gólnélküli döntetlent játszott a Diósgyőr otthonában, ezzel pedig matematikailag is bebiztosította a bennmaradást, így a lila-fehér csapat tét nélkül lépett pályára. Ezzel szemben a Bognár György által irányított Paksnak létkérdés volt a pontszerzés, mivel a Tolna megyei csapat akár még történelmet is írhat az idei szezonban. A közel 72 éve alapított klubnak a 2010/11-es szezonja volt a legsikeresebb, amikor az NB I-ben ezüstérmes lett, mellette pedig megnyerte a Ligakupát is. Böde Dánielék most is a bajnoki ezüstért harcolnak, mellette pedig ott vannak a Magyar Kupa-döntőben, amit ha megnyernének a Fradi ellen, akkor az idei lenne a klub történetének legsikeresebb idénye.

A Paks győzni ment Kecskemétre, azonban Bognár György együttese borzalmasan nehéz helyzetbe került, ugyanis már a hatodik percben tíz emberre fogyatkozott.

Egy teljesen ártalmatlan szituációban Haraszti Zsolt hátulról beleszállt Vágó Levente vádlijába, Rúsz Márton játékvezető pedig gondolkodás nélkül kiállította a Paks középpályását.

A kiállítás után a Kecskemét óriási mezőnyfölényben futballozott, de igazán komoly helyzetet nem tudott kialakítani, a Paks magyar válogatott kapusának, Szappanos Péternek egyetlen komoly védést sem kellett bemutatni az első félidőben.

A játék képe a második félidőben sem változott, a Kecskemét többet támadott, a Paks pedig hosszú indításokkal próbált veszélyeztetni, de kevés sikerrel. Mivel Bognár György együttese a meccs előtt azonos pontszámmal állt a szintén ezüstéremért harcoló Fehérvárral, így a Paksnak egy pont is elég volt ahhoz, hogy lépéselőnyben maradjon a Vidivel szemben, ez pedig érződött a vendégcsapat játékán. A paksiak a második félidőben beásták magukat a kapujuk elé, és csak azzal törődtek, hogy megússzák bekapott gól nélkül.

Szappanosnak a 78. percben kellett először védeni a meccsen, amikor a Kecskemét középpályása, Zsótér Donát csavart kapura egy szögletet, de a magyar válogatott kapus kitenyerelte a labdát a léc alól.

A hajrában a Kecskemét még próbálkozott, de nagy helyzete a végjátékban sem akadt, így maradt a gólnélküli döntetlen. A Kecskemét ezzel maradt a tabella kilencedik helyen, a megszerzett ponttal pedig a Paks megelőzte a Fehérvárt a második helyről várhatja a folytatást.

OTP Bank Liga, 31. forduló:

Kecskeméti TE-Paksi FC 0-0

Kecskemét, 2579 néző

Játékvezető: Rúsz

Kecskemét: Varga - Szabó, Belényesi, Iyinbor - Májer (Nagy O., 61.), Helmich (Pálinkás, a szünetben), Vágó (Zsótér, 61.), Banó-Szabó (Szendrei, 87.), Zeke - Lukács (Nikitscher, a szünetben), Horváth

Paks: Szappanos - Kinyik, Silye (Mezei, 90.), Szabó J. - Vas, Vécsei, Papp, Kovács - Könyves (Böde, 68.), Hahn (Balogh B., 37.), Haraszti

piros lap: Haraszti (7.)

sárga lap: Vágó (49.), illetve Hahn (33.)