Dél-amerikai hírek szerint a Manchester City focistája, Julián Álvarez és a Benfica védője, Nicolás Otamendi biztosan ott lesz az olimpiai csapatban a 2022-es világbajnok csapatból, ugyanis ők már engedélyt kaptak erre a klubjaiktól. Julián Alvarez és Nicolás Otamendi a júniusi Copa América után a párizsi olimpián is szerepelhetnek majd. Az U23-as csapat edzője Javier Mascherano, aki természetesen örül az erősítésnek és a hírek szerint az olimpiai válogatottnál most azon dolgoznak, hogy ott lehessen a csapatban a világbajnok kapus, Emiliano Martínez is, de egyelőre még nem tudni, őt elengedi-e az Aston Villa, hiszen a birminghami klub a következő szezonban a Bajnokok Ligájában szerepelhet majd.

Lionel Messi nem, Julian Alverez minden bizonnyal ott lesz a párizsi olimpián 2024 nyarán

Fotó: Brazil Photo Press via AFP / Brazil Photo Press via AFP/BRAZIL PHOTO PRESS

Javier Mascherano játékosként kétszer nyert olimpiát, akkor mellette focizott Lionel Messi, de az ő játékára a jelek szerint nem számíthatunk a párizsi olimpián. Az Inter Miami sztárja minden bizonnyal nem szeretne már ekkora terhelést a nyári Copa América utánra.

A csapatban lehet még egy világbajnok focista Enzo Fernández személyében, ő ugyanis még csak 23 éves, így nem is kell a túlkorosok közé nevezni, kérdés, mit szól majd ehhez a klubja, a Chelsea, ahol egy edzőváltás után minden bizonnyal mindenki bizonyítani szeretne majd az új szakembernek, aki a teljes kerettel készülne fel a szezonra, az argentin középpályás pedig alapembere lehet a csapatnak.

Az olimpiai focitorna július 24-én kezdődik majd, mindössze tíz nappal a Copa América döntője után, hat helyszínen: Bordeaux, Nantes, Lyon, Marseille, Nizza és Párizs stadionjaiban. A világbajnokok mellett több játékosra is várhat kettős terhelés, hiszen Valentín Barco (Brighton) és Alejandro Garnacho (Manchester United) is ott van egyelőre mindkét keretben.

