Michail Antonio a West Ham United klublegendája. Ez túlzás nélkül kijelenthető, hiszen a 34 éves jamaicai válogatott csatár 2015 óta viseli a londoni klub mezét, és ez idő alatt 307 meccsen 82 góllal örvendeztette meg a csapat szurkolóit. Természetesen részese volt a klub elmúlt évtizedeinek legnagyobb sikerének, az előző idény végén kiharcolt Konferencia-liga-győzelemnek, a nagy menetelés során 11 meccsen 7 gólt lőtt. Csak éppen a végső sikernek nem tudott felhőtlenül örülni, mint azt High Performance címet viselő podcastben elmesélte.

Egyszerűen elkezdtem kiszeretni a fociból, és terapeutához kellett járnom, mert annyira szenvedtem. Éppen túl voltam egy váláson, és egyszerűen nem találtam önmagamat.

A Konferencia-liga-győzelem után az egész csapat bulizni ment, még az edzőnk is, voltak, akik két napig nem aludtak, csak vedeltek, én meg csak feküdtem a szállodai szobám kanapéján és aludtam. A magánéleti gondjai miatt teljesen kikészültem mentálisan" - mesélte Antonio.

Michail Antonio (balra), amikor formában van, így viszi el a labdát akár a liverpooli védő, Virgil Van Dijk mellett is

Fotó: AFP

A 14-szeres jamaicai válogatott csatár (aki a 2018-as vébé előtt még többször tagja volt az angol keretnek, de egyszer sem lépett pályára) 2022 végén kezdte érezni, hogy megváltozott a viszony közte és szerelme, a futball között. Amikor behívátk a karibi válogatottba titkon abban reménykedett, hogy megsérül, és nem kell visszatérnie a Premier League-be.

A klub segítséget ajánlott neki, ő viszont úgy döntött, inkább maga jár a dolog végére.

"Szenvedtem, mert ismeretlen volt számomra ez az érzés, soha korábban nem találkoztam vele. Addig azt hittem, csak a bolondok járnak terapeutához, de a foglalkozások megváltoztatták az életemet. Pedig piszok nehéz volt, mert tudtam, hogy nem hazudhatok. Ülsz egy szobában, és egy ismeretlen azt kérdezi tőled, hogy vagy, amire nyilván azt mondod, hogy jól. Mire ő, hogy akkor miért vagyok ott? És aztán elmondtam, hogy én igazából szeretem a focit, most mégis szenvedek miatta, meg a párommal is szakítottam" - mondta Antonio, aki azt is bevallotta, hogy talán életében nem sírt még, de akkor rögtön az első ülésen képtelen volt visszatartani a könnyeit.

Nem tudtam gátat szabni a sírásnak, de végeredményben megkönnyebbültem, mintha egy nagy súly gördült volna le a mellkasomról

- zárta a történetet.