A Ferencvárosi TC május 3-án, pénteken ünnepli alapításának 125. évfordulóját, ennek alkalmából Kubatov Gábor klubelnök adott hosszabb interjút a közmédiának. A beszélgetés során szóba kerül az OTP Bank Liga utolsó fordulójában sorra kerülő Ferencváros-Újpest találkozó is, amelyen extrém esetben akár még az is előfordulhat, hogy az ősi rivális Újpestnek a Groupama Arénában kellene harcolnia a bennmaradásért.

Kiejtenénk az Újpestet

– mondta Kubatov Gábor arra a kérdésre, hogyan élné meg, ha a Ferencváros kezében lenne az Újpest sorsa az utolsó fordulóban.

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke

Fotó: Hirling Bálint - Origo

„Amikor mi nem voltunk az első osztály tagjai – bár nem kiestünk, hanem kizártak –, tort ültek rajtunk.

És senkitől nem hallottam azt, hogy a Fradi és derbi nélkül nem igazi a bajnokság. Amikor megvertek minket 6-0-ra, egy lelátói magazint neveztek el erről, aztán egyszer csak elmentünk hozzájuk és mi nyertünk 6-0-ra, akkor ezt megszüntették. Tehát a sport pont ezt tanítja, hogy az ember ne legyen fellengzős és nagyképű, legyen benne szolidaritás, sportszerűség és az Újpest ebben a helyzetben nem volt sportszerű.

Tudom, hogy sokakat, főleg Újpest-szimpatizánsokat ez fel fog háborítani, de ezt minden klubnak meg kell tanulnia. És akkor az Újpestből is újra egy komoly klub válhat, de ezeken a megtisztulásokon át kell menni" - tette hozzá a Ferencváros elnöke.

Három fordulóval a bajnokság vége előtt a lila-fehérek a 10. helyen állnak az NB I-ben, hat ponttal megelőzve a 11. kieső helyen álló Kisvárdát.

Az Újpest bennmaradását az utóbbi hetekben már sokan elkönyvelték, azonban a csapat mind a négy áprilisi bajnokiját elveszítette, míg a Kisvárda a legutóbbi négy bajnokiján veretlen maradt, a nyolc pont megszerzése után pedig felcsillant a reménye a bennmaradásra.

A lila-fehéreknek a biztos bennmaradáshoz négy pontot kell szerezniük. Mészöly Géza együttese szombat este a Diósgyőrt fogadja, majd jövő pénteken a Kecskemét látogat a Szusza Ferenc Stadionban, végül az Újpest a Ferencváros otthonában, a Groupama Arénában zárja a szezont május 18-án.

Curtis koncertjét is elhalasztották a hatalmas tét miatt

Fotó: Polyák Attila - Origo

Újpesten is érzik, hogy nem babra megy a játék, így Benczédi Balázs, a klub ügyvezető igazgatója kiadott egy közleményt, amelyben tudatosította, hogy most semmi sem lehet fontosabb a soron következő bajnoki meccsnél, így Curtis koncertét is törölték a meccs előtti programól.