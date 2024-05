Visszatért a Real BL-győztes sztárja, nagy lépest tett a bajnoki cím felé Ancelotti csapata

A spanyol bajnokságot jelentős fölénnyel vezető Real Madrid csupán egy alkalommal szenvedett vereséget a La Ligában, és Carlo Ancelotti együttese a Bajnokok Ligájában is versenyben van a végső győzelemért, az elődöntő első meccsén 2-2-es döntetlent ért el a Bayern München ellen idegenben.

Remek gólokkal nyert a Real és közelebb került a bajnoki címhez

A Cadiz elleni hazai mérkőzésen nagy fölényben futballozó madridi gigász az 51. percben csodagóllal szerzett vezetést, Luka Modric passza után Brahim Diaz tört be a 16-oson belülre, majd védhetetlenül bombázott a bal felső sarokba. A Real a 68. percben végleg lerendezte a meccset, Modric játszotta meg Diazt, akinek a középre tett labdáját a védők között kilépő Jude Bellingham okosan a kapuba pörgette.

Az angol válogatott sztár első Realos szezonja fantasztikusan alakul, a 20 éves középpályás már 22 gólnál és 10 gólpassznál jár az idényben.

Jude Bellingham lőtte a Real Madrid második gólját

Fotó: AFP (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)

A szinte a teljes szezont kihagyó és a nyári foci-Eb-ről is lemaradó kapus, a súlyos térdsérüléséből felépülő Thibaut Courtois visszatért a csapatba, a belga kapusnak volt is egy remek védése a második félidő elején. Ancelotti együttese még a hosszabbításban is betalált, Nacho önzetlen passza után Joselu könnyedén lőtt az üres kapuba a 93. percben.

3-0-s győzelmével a Real Madrid hatalmas lépest tett a La Liga megnyerése felé, az éllovas akár már szombaton bajnok lehet, amennyiben a Barcelona nem tudja legyőzni a Gironát a forduló rangadóján.

