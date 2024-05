A skót válogatottnál is a csapategységben bízhatnak a leginkább

Minden bizonnyal lemarad majd a tornáról a Bologna csapatkapitánya, Lewis Ferguson, aki térműtéten esett át és szinte csak a csodával határos gyógyulás segíthetne rajta, de itt még nem tart az orvostudomány. Sérüléssel bajlódik Armstrong is, akit hordágyon kellett levinni a Southampton Cardiff City elleni meccsén, de a klubedzője, Russell Martin szerint akár már bevethető is lehet a tornán.

A védelemhez hasonlóan ez a csapatrész is kiegyenlített képet mutat, hiszen a skótoknál is vannak topligás focisták, igazi topklubokból, ahogy nálunk is. Nagy Ádámhoz hasonlóan a túloldalon is vannak a második vonalban szereplő focisták, de ha mindenki tudása legjavát mutatja, akkor Szoboszlai Dominik kiemelkedik ebből a felsorolásból, itt ő lehet a mérleg nyelve.

A támadósorban mi tűnünk erősebbnek

A magyar csapat 16, a skótok 17 gólt szereztek a selejtezősorozatban, de ha szigorúan csak a csatárokkal foglalkozunk, akkor egy-egy játékost kell kiemelni. Nálunk Varga Barnabás, a Fradi csatára hosszú hónapok óta Európa-klasszis formában szerepel, ebben a szezonban 38 meccsen 29 gólnál és 12 gólpassznál jár. Az ő helye a kezdőben megkérdőjelezhetetlen, a többi csatárunknak epizódszerep juthat, amennyiben Varga egészséges.

Lyndon Dykes (balra) és Ché Adams csatáját úgy tűnik, előbbi nyeri a kezdőcsatár posztért

A skót szövetségi kapitány a Southampton támadóját, Che Adams-t, és a skót Hearts csatárát, Lawrence Shanklandot is kipróbálta elől, miközben a nyolc selejtezős meccsből haton is az angol másodosztályú QPR játékosa, Lyndon Dykes volt a kezdőcsatár. Dykes annak ellenére élvezi a skót mester bizalmát, hogy az angol másodosztályú QPR csapatában 43 meccsen csak 7 gólig jutott. Ché Adams hosszú éveket húzott le a Premier League-ben, de volt 16 és 22 gólos szezonja is a Championshipben.

Mindent figyelembe véve kapusposzton és a támadók tekintetében mi egy leheletnyivel erősebbnek érezzük a magyar csapatot, míg a védelem és a középpálya nagyon kiegyensúlyozottnak tűnik, így nem túlzás azt állítani, hogy a pillanatnyi forma dönt majd június 23-án, az utolsó csoportmeccsen, amikor már könnyen lehet, hogy mindkét csapat sorsa eldőlt, de az is, hogy öldöklő küzdelem lesz még a csoportharmadik, és még továbbjutást érő helyért.