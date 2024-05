A labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének második mérkőzésén a Borussia Dortmund 2-0-ra legyőzte a francia bajnok Paris Saint-Germaint Franciaországban is. A találkozó remek játékot és emlékezetes pillanatokat is hozott, komoly csata volt a pályán és a lelátón is a két oldal között.

A Paris Saint-Germain szurkolói fantasztikus élőképpel kezdték el a meccset, egy hatalmas Dortmund-címert feszítettek ki, ami a németek híres szurkolótáborát, a Sárga Falat szimbolizálta, amit egy busszal törtek át a szurkolók és a teljes párizsi csapatot is megformálták a hazai fanatikusok egy élőképen. A hazai és a vendégszurkolók is mindent megtettek csapataikért, de végül a németek örülhettek.

Galéria: Blama Párizsban: kiesett a PSG 2/26 A csapatnak ugyanez nem sikerült

A Borussia Dortmund a PSV, az Atlético Madrid és a Paris Saint-Germain kiejtése után jutott ismét BL-döntőbe, míg a PSG a Real Sociedadot és a Barcelonát ütötte el korábban. A Dortmund ellenfele szerdán derül ki, amikor a Bayern München és a Real Madrid csap majd össze a 2-2-es, müncheni meccset követően. Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.