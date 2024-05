A Bayer Leverkusen csütörtökön bejutott a labdarúgó Európa-liga döntőjébe, miután az olaszországi 2-0-s győzelem után odahaza 2-2-es döntetlent játszott az AS Roma elleni elődöntőbe. A döntetlent Josip Stanisic góljával a 97. percben harcolták ki a gyógyszergyáriak (ez volt a Bayer 17. találata a mostani szezonban, ami a 90. percben vagy azt követően született), így pedig a 2023-24-es idényben továbbra is őrzi a veretlenségét a csapat. A Leverkusen immáron 49 találkozó óta nem talált legyőzőre, amellyel megdöntötte a Benfica 1963 decembere és 1965 februárja közötti 48 meccses veretlenségi sorozatát. Xabi Alonso együttese továbbá már bebiztosította története első Bundesliga-trófeáját, és ott van a Német Kupa döntőjében is, így akár a veretlen idény mellett még a triplázás is meglehet a klubnak.

A Bayer Leverkusen szurkolói örökké emlékezni fognak erre az idényre

Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

A Bayer Leverkusen ingyen tetoválást kínált a szurkolóknak, akik azonnal lecsaptak rá

A Bayer Leverkusennél is érzik, hogy a mostani mennyire egyedülálló szezon, így aztán pénteken egy közleményt tettek közzé.

„Különleges akciót hirdetünk egy különleges szezon végén. A Bayer 04 a szurkolói számára a szezon végéig lehetőséget kínál arra, hogy ingyenesen válasszanak egyet a Bayer 04 tetoválások közül. Foglaljon időpontot most, hogy a bőrén örökítse meg ezt az egyedülálló szezont!" – áll a hivatalos oldalukon.

Mindössze 42 perccel a kezdeményezés bejelentése után a Leverkusen máris közölte, hogy a kiírt időpontok mindegyikét lefoglalták,

de a klub hozzátette, hogy a szurkolóknak még lesz lehetősége tetováltatni az utolsó hazai bajnokin és a berlini kupadöntőn. A Bayer még négy mérkőzést játszik az idei szezonban: május 12-én a VFL Bochum vendége lesz a bajnokságban, május 18-án az Augsburgot fogadja a Bundesliga zárófordulójában, május 22-én az Atalanta ellen vívja története harmadik európai kupadöntőjét, május 25-én pedig a másodosztályú Kaiserslautern elleni Német Kupa-döntőn lép pályára.

