A Liverpool egyiptomi sztárja, Mohamed Szalah legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy összebalhézott a csapat menedzserével, Jürgen Klopp-pal, miután a német csak csereként küldte be a West Ham United ellen, most pedig a klub legendája, Graeme Souness nevezte önzőnek a liverpooli támadót. Mohamed Szalah a fent említett eset miatt is került a skót szakember kritikáinak kereszttüzébe, de még így is kicsit durvának tűnik a kritika.

Egyre ritkábbak a hasonlóan vidám pillanatok Liverpoolban

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Az egyiptomi ráadásul még így is a csapat legeredményesebb játékosa, aki 41 meccsen 24 gólnál és 13 gólpassznál jár ebben a szezonban, de az utóbbi meccseken visszaesett a teljesítménye. Szalah a Fulham és a West Ham United ellen sem volt kezdő, és az Everton elleni városi derbin is gyengén szerepelt. Ezek után nem meglepő, hogy az a téma is előkerült, hogy szerződése lejárta előtt egy évvel, már most nyáron eladhatja őt a Liverpool.

Szerintem Mohamed Szalah és a Liverpool kapcsolata véget ér.

Hihetetlen játékosa volt a Liverpoolnak, de ha elmegy a szaúdi ligába, akkor a legnagyobb sztár lesz a világnak azon a részén. Kétségtelen, hogy nagyra értékeli magát, és mérges volt, hogy nem kezdett a West Ham ellen. A Klopp-pal való vitájában inkább ő volt a hibás, nehezen viselte el, hogy 10 percet kapott.

Szalah a legönzőbb játékos, akit valaha láttam.

Korábban is, amikor lecserélték, mindig mogorva volt. Ez az, amit elvár az ember a játékosaitól, amikor két gólt rúgott, akarjon még maradni a pályán, hogy rúghasson egy harmadikat is” – mondta Souness, aki szerint Szalah sokszor eltűnt az igazán fontos meccseken, példaként hozta, amikor az Old Trafford a Manchester United játékosa, Lisandro Martínez keményebben őrizte és a Liverpool korábbi edzője és játékosa szerint Szalah ezt követően már nem törte magát, ahogy mondta, inkább vigyázott magára.

