Jürgen Klopp már a 2023/2024-es szezon elején bejelentette, hogy az évad végén távozik a Liverpool csapatától. Hivatalosan még nem jelentették be, hogy ki lesz a német sikeredző utódja, ám nagy valószínűség szerint a Feyenoord trénere, Arne Slot veszi majd át az angol sztárcsapat irányítását. A korábbi magyar válogatott labdarúgó, Fehér Csaba 2002 és 2004 között 48 meccsen volt Slot csapattársa, így jól ismeri a 45 éves holland szakembert.

"Nem ő volt a leggyorsabb játékos, de ezt jól kompenzálta azzal, hogy gyorsan gondolkodott. Pályán kívül is az intelligens, érdeklődő, a világra nyitott futballisták közé tartozott.

Emlékszem, hogy amikor a válogatottól érkeztem vissza a csapathoz, mindig az elsők között kérdezett arról, milyen volt a játék, hogyan álltunk fel, milyen taktikát alkalmaztunk. Már akkor érződött rajta az edzői véna" -

méltatta Fehér Csaba Arne Slotot, akit Hollandiában az egyik legjobb edzőnek tartanak.

Arne Slot a Liverpoolt is sikerre vezetheti

Fotó: NurPhoto via AFP/Marcel van Dorst/NurPhoto

Szoboszlai Dominikre vezérszerep várhat az új edzőnél

Slot korábban az AZ Alkmaar együttesét is irányította a hazájában, majd 2021-ben lett a Feyenoord edzője, a csapatot egy évvel később bejuttatta a Konferencia-liga döntőjébe. Az együttes ugyan 1-0-ra elveszítette a finálét a José Mourinho vezette AS Roma ellen, de az olaszok a szerencsével sem álltak hadilábon, mert a Feyenoord kétszer is eltalálta a kapufát. Tavaly már nem maradt trófea nélkül Slot a klubbal, amellyel megnyerte a holland bajnokságot, idén pedig a Holland Kupát is elhódította.

Jürgen Klopp örökségét nem lesz könnyű továbbvinni Liverpoolban, de a 45 éves edző sikerrel járhat, ráadásul Szoboszlai Dominik teljesítményére is jó hatással lehet a jelenléte.

A magyar válogatott focista az utóbbi időben kevesebb játéklehetőséget kapott Klopptól, ám Slot érkezése után töretlen maradhat a fejlődése. "Eddig az volt a jellemző, hogy Slot kezei alatt nagyon jól fejlődtek tovább a játékosok, jobban belegondolva én is szívesen lettem volna a futballistája, és szerintem ezzel Dominik is így lehet majd.

Szoboszlai már bizonyította, hogy jól megállja a helyét a Premier League szintjén is, a következő lépés az lehet, hogy igazi vezére lesz a Liverpoolnak. Több meghatározó játékos is távozhat, és Dominik abba a három-négy futballistából álló körbe tartozik, amelyből kikerülhetnek az új vezérek" -

idézte a Magyar Nemzet Fehér Csaba szavait.

Szoboszlai Dominik lehet a Liverpool új vezére

Fotó: NurPhoto via AFP/Alessio Morgese

A Ferencváros korábbi holland futballistája, Julian Jenner - aki az AZ Alkmaarnál dolgozott együtt Slottal - is úgy véli, Szoboszlai fontos szerepet játszhat majd a holland edző támadó felfogású Liverpooljában, amelyben még több gólt lőhetne és még több helyzetet alakíthatna ki.

