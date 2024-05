Szoboszlai a középpontban, bemutatta új mezét a Liverpool

A retró dizájnt idéző dressz, amely a modern labdarúgás stílusjegyeit ötvözi, a klub legendás mottóját (You Never Walk Alone - Sosem jársz egyedül) is megjeleníti az anyagba varrva. A mez egyik különlegessége a hagyományos sárga és piros színekkel díszített gallér, amely a Joe Fagan vezette 1984-es csapat ikonikus mezére utal - ez a gárda az idény végén a római Európa-kupa-győzelemmel tette teljessé a triplázást. A sárga-fehér oldalsó szegély a mezen és a rövidnadrágon is megjelenik. A fejlett technológiával készült, nedvességelvezető anyagból készített dressz a mérkőzés elejétől a végéig kényelmes viseletet biztosít a játékosok számára - számolt be róla hivatalos honlapján a Liverpool.

That’s Amore 😍



Pre-order your 2024/25 @nikefootball home kit in-store, in-app and online now. pic.twitter.com/iAjOY9fdbk — Liverpool FC (@LFC) May 2, 2024

Az új mezt stílusosan bemutató rövid videóban Giacomo Puccini Pillangókisasszony című operájának The Humming Chorus című zenéjére készült a díszlet, amely tónusos stukkó stílusú háttérrel, márvány textúrájú padlóval, oszlopokkal és díszes bútorokkal érzékelteti az olasz klasszicizmust.

A kisfilmben Szoboszlai Dominik is főszerepet kapott, a magyar válogatott csapatkapitánya a következő idényben az új edző, Arne Slot érkezése után is minden bizonnyal a Liverpool egyik legfontosabb játékosa marad.

