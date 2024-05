A magyar válogatott nagyszerű előjelekkel készülhet a németországi Európa-bajnokságra, hiszen a selejtezőcsoportját veretlenül nyerte meg, emellett pedig az együttes veretlenül zárta a 2023-as naptári évet is, ezzel Marco Rossi együttese olyan csodát tett, amire 47 éve nem volt példa a magyar futballban. A nemzeti csapat hétfőn kezdte meg az Eb-felkészülést Telkiben, ahol a csütörtöki sajtótájékoztatón Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia szélsője és Lang Ádám, a ciprusi Omonia Nicosia hátvédje válaszolt az újságírók kérdéseire.

A magyar válogatott Telkiben készül a németországi Európa-bajnokságra

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Remek formában várják az Eb-t a magyar válogatott focistái

"Jó állapotban vagyok, mentálisan és fizikálisan is. A lábam is rendbe jött, úgyhogy teljes értékű edzésmunkát végzek már. Szerencsére maximálisan oda tudom tenni magam" - mondta a 31 éves, 67-szeres magyar válogatott Lang Ádám, aki március végén szenvedett lábközépcsonttörést, így sokáig az is kérdéses volt, hogy szerepelhet-e az Európa-bajnokságon.

Nagy Zsolt élete legjobb idényén van túl, a Puskás Akadémia játékosa 11 góllal és öt gólpasszal zárta a szezont. "Az utolsó fordulóban odaértünk a dobogóra, aminek nagyon örültem. Nem csak rajtunk múlt, de szerencsére meglett.

Nagyon jó idényen vagyok túl, bár volt pár hónap kihagyásom egy műtét miatt. Szerencsére kemény munkával visszahoztam a sérülésem előtti formámat. Nagyon örülök neki, hogy ilyen idényt zártam" -

mondta a 31 éves futballista, aki a 2022-ben az a németeknek és az angoloknak is gólt lőtt a Nemzetek Ligájában.

Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia játékosa remek szezonon van túl

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A magyar válogatott jövő kedden 20.45 órától Dublinban az írek vendége lesz, majd jövő szombaton 18.00-tól Debrecenben fogadja az izraelieket.

Marco Rossi együttese június 15-én kezd Svájc ellen az Európa-bajnokságon, négy nappal később a házigazda németek elleni meccs jön, majd június 23-án Skóciával találkozik az együttes az A csoport utolsó fordulójában.