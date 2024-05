A főpróba a három meccs óta veretlen Paksnak sikerült jobban, tekintve, ugyanis a tavasszal magára találó Zalaegerszeg vendégeként 1-1-es döntetlennel hangolt a döntőre, a Ferencváros viszont - igaz tét nélküli meccsen - 2-0-ra kikapott a Diósgyőr otthonában.

A paksiak nem kisebb bravúrra készültek, minthogy 1998 óta első olyan csapatként nyerjenek, amely csak magyar játékosokból áll. Több mint két évtizeddel ezelőtt ez az MTK-nak sikerült az Újpest ellen.

A döntőre több mint 50 ezer néző látogatott ki, vagyis közel telt ház előtt került sor a Puskás Arénában, ráadásul a Magyar Kupa 111. éves történetében még sohasem voltak ennyien kíváncsiak a fináléra, így a fergeteges hangulat is garantált volt.

Varga Ádámnak nem sok védeni válója volt

Fotó: Polyák Attila - Origo

Dejan Sztankovics a Varga Á. – Botka, Cissé, Abena, Civic – Maiga, Ben Romdan – Traoré, Abu Fani, Marquinhos – Varga B. kezdőt jelölte ki, míg Bognár György a Szappanos – Vas, Kinyik, Lenzsér – Osváth, Windecker, Papp, Vécsei, Szabó – Hahn, Könyves összeállításban küldte pályára a paksi csapatot.

Óriási Fradi-fölény, foggal - körömmel küzdő Paks

A Ferencváros kezdte aktívabban a mérkőzést, Szappanos Péternek pedig már az első percekben többször is megkellett mentenie a Paks kapuját a góltól. A 8. percben Traoré lépett ki egy az egyben, de a kapussal szemben állva csúnyán mellé lőtte az ajtó-ablak ziccert - más kérdés, hogy a partjelző lest jelzett, így a gól egyébként is érvénytelen lett volna. A Paks ezt követően rendezte a sorokat, de veszélyes helyzet ismét a Fradi előtt adódott: a 15. percben Marquinhos verte meg a paksi védelem bal oldalát, majd nem sokkal a léc fölé tekert.