Erik ten Hag kapcsolata Marcus Rashforddal is megromlott, aki csak árnyéka idén önmagának

Azonban egyik felsorolt probléma sem volt nagyobb, vagy kártékonyabb mint a klub többségi tulajdonosainak, a szurkolók körében közutálatnak örvendő Glazer-családnak a ténykedései. A szurkolók nyugtalansága és folyamatos tiltakozása közepette kellett ten Hagnak csapatot építeni, ami lássuk be, nem egyszerű feladat, nem véletlen, hogy David Moyestól, Louis van Gaalon, José Mourinhón és Ole Gunnar Solskjaeron át Ralf Rangnickig több neves edző is kudarcot vallott.

Az újabb megalázó vereségnek a holland edző sorsát befolyásoló következménye is lehet

Ten Hag az első 100 manchesteri mérkőzésén 61 győzelmet tudott aratni. Érdekesség, hogy a holland győzelmi mutatója magasabb, mint Mikel Arteta és Jürgen Klopp hasonló időtávon produkált teljesítménye az Arsenal, illetve a Liverpool élén. Azonban Erik ten Hag meg van róla győződve, hogy a Manchester Unitednél végzett munkáját egészen másképp értékelnék, ha a kulcsjátékosaira sokkal gyakrabban számíthatott volna, szerinte ugyanis a sérülések jelentősen hátráltatták abban, hogy fejlődést tudjon elérni az Old Traffordon.

Egyetlen csapat se lenne képes ennyi sérüléssel megbirkózni. Szerintem a maximum szintet hoztuk, ha figyelembe vesszük a játékosok rendelkezésre állását.

A szezon nagy részében nélkülözni voltunk kénytelenek számos kulcsemberünket. Amikor ezek a játékosok visszatérhettek januárban és februárban, akkor nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Még akkor is sokkal jobb produkciót tudtunk nyújtani, amikor ezek a játékosok közelében se voltak a maximális erőnléti állapotnak, de már a pályán tudtak lenni" – nyilatkozta ten Hag március elején a Sky Sportsnak, azóta viszont csupán az Everton és az utolsó Sheffield United ellen tudott bajnokit nyerni.

A másodosztályú Coventry City ellen is bohócot csináltak magukból a manchesteri játékosok

Többek között Lisandro Martínez, Mason Mount, Casemiro, Luke Shaw, Anthony Martial és Tyrell Malacia sem állt sérülés miatt ten Hag rendelkezésére a szezon jelentős részében, de Rasmus Hojlund debütálása is csúszott, mivel a dán csatár hátproblémák miatt nem volt bevetető, márciusban pedig szintén sérülés miatt kellett egy hónapot kihagynia. A szezon hajrájára pedig gyakorlatilag nem maradt bevethető védője a Unitednek, miután Victor Lindelöf, Harry Maguire és Raphael Varane is megsérült.

Összesen pedig több mint 60 különböző sérülés és betegség sújtotta a csapatot a szezonban.

A rengeteg érkező ellenére ten Hag nem tudta megszerezni legfőbb kiszemeltjeit, így például hiába egyezett meg a Barcelonával Frenkie de Jong átigazolása kapcsán, a holland edzőnek nem sikerült rávennie honfitársát, hogy költözzön az Old Traffordra. A tavaly nyári átigazolási időszakban pedig Harry Kane volt ten Hag első számú célpontja csatárposztra, de az angol válogatott támadó inkább a Bayern Münchenhez igazolt.

A United védelme – Harry Maguire-rel az élen – nem igazán állt a helyzet magaslatán a szezon túlnyomó részében

Ten Hag kinevezésének egyik pozitívuma, hogy a United hagyományaival összhangban a holland megadta a lehetőséget a fiatal játékosoknak. A 19 éves argentin Alejandro Garnacho és a 18 éves angol középpályás, Kobbie Mainoo is rendszeresen játéklehetőséghez jutott a szezonban.

Mégis megúszhatja a kirúgást a Manchester United bukott edzője?

Sir Jim Ratcliffe a United vezetői csapatának nagyszabású átalakítását már meg is kezdte: Richard Arnold vezérigazgató, John Murtough futballigazgató, Cliff Baty pénzügyi igazgató és Patrick Steward jogtanácsos már mind távoztak pozíciójukból. Könnyen lehet, hogy az egyre nagyobb nyomás alatt dolgozó Erik ten Hag is hamarosan az új társtulajdonos reformjának áldozatává fog válni, ugyanis eddig még nem kapott egyértelmű támogatást a holland.

Erik ten Hag és csapat megalázó vereséget szenvedett a Crystal Palace otthonában

"Nem fogok nyilatkozni Erik ten Hagról, mert nem lenne helyénvaló ezt megtenni. De ha megnézzük azt a 11 évet, ami eltelt azóta, hogy David Gill és Sir Alex Ferguson lemondott, akkor egy egész sor edző volt, köztük néhány nagyon jó. És egyikük sem volt sikeres, egyikük sem húzta túl sokáig. Nem lehet az összes edzőt hibáztatni. Az egyetlen következtetés, amit levonhatunk az az, hogy nem működött a környezet, amelyben dolgoztak" – mondta Ratcliffe egy februári interjúban. Elképzelhető azonban, hogy a hétfői 4-0-s vereség után már másképp látja ten Hag helyzetét.

Mivel a Unitednek nem sikerült kvalifikálnia magát a Bajnokok Ligája következő szezonjára, így gyakorlatilag nehéz elképzelni olyan forgatókönyvet, miszerint nem rúgják ki az 54 éves edzőt a szezon végén. A csalódást keltő szezon legalábbis egyértelműen Erik ten Hag ellen szól.

Ugyanakkor az esetleges menesztés költségei miatt előfordulhat, hogy a Unitednél inkább úgy döntenek, hogy még egy évig hagyják dolgozni a hollandot, akinek jövő nyáron jár le a szerződése az Old Traffordon. Az ESPN információi szerint a Unitednek nagyjából 14 millió fontba kerülne kirúgni Ten Hagot és csapatát, miközben 2025 nyarán ingyen válhatna meg tőle. Ha azt nézzük, hogy egy új edző kinevezése újabb 10-15 millió fontba kerülne, az már jelentős kiesés lenne egy olyan időszakban, amikor a United a túlköltekezések és az alacsony bevételek miatt nehezen tudja teljesíti a pénzügyi fair-play szabályait.

Thomas Tuchel lehet a United új edzője, ha kirúgják ten Hagot

Az INEOS vezére, Sir Jim Ratcliffe korábban már leszögezte, hogy csökkenteni szeretné a Manchester United pénzügyi költekezését, ami az elmúlt években inkább tűnt pazarlásnak, mintsem gazdaságilag is jól átgondolt stratégiai lépésnek. Tehát, ha újabb súlyos tízmilliókat kellene egy esetleges edzőváltásra fordítania a vezetőségnek, az megnehezítené a klub nyári átigazolási terveit.

Azonban valószínűtlennek tűnik, hogy ten Hagot pusztán azért ne rúgnák ki, mert az elbocsátása komoly költségekkel járna. Sajtóhírek szerint Thomas Tuchel a legesélyesebb a United kispadjára, mivel Ratcliffe állítólag rajong a német szakemberért, aki mellett José Mourinho is elérhető lesz a nyáron, illetve a Brighton sikerkovácsa, Robert De Zerbi, a Sporting edzője, Rúben Amorim és a Portót irányító Sérgio Conceicao is felmerült, mint a Vörös Ördögök lehetséges új edzője. A Unitednek jót tenne egy edzőváltás, bár az elmúlt évek alapján a klub problémáit nem biztos, hogy egy új edző oldaná meg.

A Manchester United jövőre biztosan nem lesz ott a Bajnokok Ligájában

Ten Hag esetleges távozását azonban tovább erősíti, hogy sajtóhírek szerint a Bayern München képviselői felvették a kapcsolatot a holland szakember ügynökével, hogy vegye át a német csapat irányítását a nyártól, miközben korábbi csapata, az Ajax is szívesen látná újra a háromszoros holland bajnok edzőt.

Történelmi mélyponton a United

Az utóbbi hetekben komoly problémáik voltak Erik ten Hagéknak az idegenbeli bajnokikon, ugyanis azóta, hogy február 18-án idegenben megverték a Lutont, négy találkozóból egyszer sem nyertek vendégségben – a Manchester Citytől 3–1-re, a Chelsea-től 4–3-re kaptak ki, a Brentford otthonában 1–1-es, a Bournemouth-éban 2–2-es döntetlennel kellett beérjék. Majd hétfő este jött a Crystal Palace elleni bajnoki, ahol nagyon simán, 4-0-ra kaptak ki a Vörös Ördögök a Selhurst Parkban, ezzel elszenvedve a szezon egyik legsúlyosabb vereségét.

Amellett, hogy a Palace története során először tudta oda-vissza legyőzni a bajnokságban a Unitedet, ten Hag-csapatával az a szégyen is előfordult, hogy minden sorozatot figyelembe véve már 81 gólt kapott, ami az 1976/77-es szezon óta a legtöbb.

A londoni zakóval eldőlt az is, hogy a nyolcadik helyen szerénykedő United sorsa a bajnokság hajrájára már nincs a saját kezében, és mivel a hatodik Newcastle Unitednek, valamint a hetedik Chelsea-nek is kedvezőbb a sorsolása, könnyen lehet, hogy még a nemzetközi kupaindulást sem sikerül kiharcolnia a csapatnak.

Súlyos hibák és totális összeomlás a Crystal Palace otthonában

A Manchester United még a bajnoki címért küzdő Arsenallal, a nemzetközi kupaindulásért versengő Newcastle Uniteddel és a Brightonnal találkozik. Érdekesség, hogy Erik ten Hag csapata mindhárom együttestől kikapott ősszel. Az egyre türelmetlenebb United szurkolóknak pedig egyedül már csak az FA-kupa megnyerése jelenthetne némi vigaszt, igaz a döntőben címvédő városi rivális, a Manchester City csapatával találkozik, a forma alapján pedig nem a United számít favoritnak.

Az idei nyáron tehát komoly változások várhatóak a United háza táján – főleg, ha a csapat ismét trófea nélkül zárja a szezont. Mivel egy klubnál az új tulajdonosok általában az irányítás átvételétől számított egy éven belül a saját elképzeléseik szerint alakítják a klub menedzsmentjét és működését, így gyakorlatilag Ten Hag napjai meg vannak számlálva az Old Traffordon. A holland edző eredmények terén, igazolásokban és taktikában is megbukott Angliában, így még ha sikerülne is trófeával zárnia a pocsék szezont, őrültség lenne még egy évig hagyni a Manchester United kispadján.

