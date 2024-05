Erik ten Hag, a Manchester United menedzsere máris kapott kellemetlen kérdéseket a játékos remek szereplésével kapcsolatban, de a holland azt is elmondta, a pletykák ellenére nem tervezi, hogy szélnek ereszti a játékoskeret nagy részét és Sanchót is kénytelen volt dicsérni. Erik ten Hag csapata hétfőn lép majd csak pályára a Crystal Palace ellen, de a sajtótájékoztatót már meg is tartották.

Máig rendezetlen Jadon Sancho és Erik ten Hag viszonya

Fotó: Oli SCARFF / AFP

„Az egész egy vicc. Mióta itt dolgozom, minden nyáron 200 játékost hoznak hírbe velünk, természetesen nem igaz, hogy ennyi játékos iránt érdeklődünk. Sok munka vár ránk, ami természetes az átigazolási időszakban, ráadásul nagyon sok volt a sérülünk. Még mindig az elvárások alatt teljesítünk, ezért fejlődnünk kell” – mondta a holland.

„Most jön az ötödik átigazolási időszakom itt, kettő rendben volt, kettőben nem sikerült jól erősítenünk, nyáron újra fejlődnünk kell. Van egy jó alap a csapatnál, ami nagyon jó, de a sérülések visszavetettek minket” – mondta a holland, akinek természetesen a Sanchóval kapcsolatos kérdésekre is válaszolnia kellett, aki varázsolt a BL-ben a Borussia Dortmund csapatában a Paris Saint-Germain ellen szerdán.

Sancho szezon elején veszett össze a menedzserrel, aki kitette a csapatból addig, amíg bocsánatot nem kér, de erre nem volt hajlandó, ezért végül száműzték az első keretből, télen pedig eligazolt korábbi csapatához, a Dortmundhoz.

„Tegnap nagyon jól játszott, nem kérdés, hogy nagyon jó játékos. Megmutatta, miért vette meg a Manchester United. Ez jó, boldog vagyok, örülök Jadonnak és a tegnapi teljesítményének, meglátjuk, mit hoz a jövő” – mondta a holland, aki szerint annak ellenére, hogy a BL-indulás elmaradása csökkentheti majd a kiadásokat, „a Manchester United még mindig vonzó klub, ahol sokan boldogan fociznának”.

