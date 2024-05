Az Arsenal 20 éve nyerte meg veretlenül a Premier League-et, ami után az a csapat megkapta a „the Invincibles”, azaz a legyőzhetetlenek becenevet. Ezt a márkanevet vette most meg az Arsenal korábbi, német válogatott kapusa, Jens Lehmann, aki 30 ezer fontot, 13 millió forintnál is nagyobb összeget sem sajnált ezért.

Jens Lehmann lecsapott a gazdátlan jogokra

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Különösen érdekes a történet akkor, amikor a 20. évfordulója lesz annak, hogy az az Arsenal történelmet írt az angol Premier League-ben. Lehmann szerint a márkanévvel egy céget hoz létre, ami annak a csapatnak a játékosainak a támogatását élvezi, és persze a legendás edző, Arsene Wenger is érintett lesz, ugyanis ő volt annak a máig egyedit alkotó csapatnak a menedzsere.

A hírek szerint az Arsenal nem tudott a lépésről, de Lehmann szerint ennek ellenére olyan dolgokkal készül, mint egy dokumentumfilm, tengerentúli gálameccsek, illetve egy jótékonysági meccs a a Manchester United legendái ellen is benne van a pakliban, a cél az, hogy minden bevétel jótékony célokra legyen majd fordítva.

"Azért jutott eszembe, mert az „Invincibles” név egyre csak népszerűbb lett, ahogy a 20. évfordulóhoz közelítünk. Nem volt senkinek a tulajdonába, ezért gondoltam egyet és utána mentem a dolognak. Megpróbáltam megszerezni a csoportunknak a jogokat, így most mindenki más, aki használja, jogsértést követ el. A klubot talán kicsit meglepte a dolog, mert senki nem gondolt arra, hogy a márkanevet be kellene regisztrálni. Legalább most tudják, hogy most már használatban van hivatalosan is” – mondta Lehmann, aki öt szezont töltött az Arsenal csapatában.

„28 játékos és 12 stábtag része a csoportnak, köztük a menedzser is. A cég még nem jött létre teljes egészében, mert még az előkészületek zajlanak. Hamarosan lesz egy-két esemény, amivel kedveskedni szeretnénk a szurkolóknak. Mindenki részvényese lesz a cégnek, így könnyebb a tagoknak is, mert lesznek kiadások és bevételek is” – tette hozzá Lehmann, aki szerint minden bevételt és költséget megosztanak majd és ha nyereséges lesz a cég, akkor közösen fognak majd jótékonykodni.