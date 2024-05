A portugál edző legutóbb az AS Roma edzője volt, ahol két és fél évet töltött. A római csapattal Konferencia-ligát nyert José Mourinho, ezzel ő lett az első edző, aki a Bajnokok Ligáját, az Európa-ligát és a Konferencia-ligát is megnyerte. Az olasz csapattal két nemzetközi kupadöntőt is vívhatott a portugál, de a budapesti Európa-liga döntőben alulmaradt a spanyol Sevillával szemben. A két nemzetközi kupadöntő után a portugál igencsak zokonvette, hogy elküldte az olasz csapat, ahol azóta a klublegenda, Daniele De Rossi dolgozik.

Korábban megírtuk, hogy Gianluca Di Marzio információi szerint a portugál edző mindenben megegyezett a török Fenerbahce csapatával, de a másik transzferguru, Fabrizio Romano péntek délután már arról számolt be, hogy José Mourinho már alá is írta a szerződését, ami kettő plusz egy évre szól.

José Mourinho újra a Bajnokok Ligájában dolgozhat

Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton/NurPhoto

A 61 éves edző a portugál, a spanyol, az angol és az olasz bajnokság után tehát Törökországban is megmutatja magát. A Fenerbahce a legutóbbi kiírásában a nagy rivális Galatasaray mögött 99 ponttal a második helyen zárt.

Az FC Portóval és az Interrel is Bajnokok Ligáját nyerő edző - aki nem mellékesen három bajnoki címet nyert a Chelsea-vel, és egyet a Real Madriddal is – sokak szerint készen állt arra, hogy a szaúdi ligában dolgozzon, de végül a török bajnokságban köt ki. José Mourinho ráadásul a Bajnokok Ligájában is újra megmutathatja magát, hiszen a török ezüstérem BL-főtáblát jelent a Fener számára.

José Mourinho a bajnokság végén kirúgott Iszmail Kartal helyét fogja átvenni a kispadon.

A török csapatban többek között ott focizik az a brazil Fred, akit még José Mourinho igazolt le a Manchester United csapatában, de ott van a keretben az olasz legenda, Leonardo Bonucci is.

