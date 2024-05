A meccs előtt még az ezüstéremben is reménykedő Fehérvárnak az utolsó fordulóban hazai pályán kellett volna legyőznie a Diósgyőrt a bronzérem megszerzéséhez. A fehérvári csapat már az első félidőben betalált, de néhány centis les miatt nem adták meg Mamoudou Karamoko fejesgólját. Majd a 90. percben aztán jött a dráma Székesfehérváron. Úgy tűnt, az utolsó pillanatban megszerzi a vezetést a Fehérvár, miután a norvég Tobias Christensen lövése felperdült egy diósgyőri védő lábán, a hosszú saroknál érkező Nikola Szerafimov pedig közelről a kapuba kotorta a labdát. A hazaiak öröme azonban korai volt. Karakó Ferenc a videóbíró jelzésére, szabad szemmel nem látható les miatt érvénytelenítette a gólt, így végül maradt a gól nélküli döntetlen.

Mivel a Puskás Akadémia győzött a Debrecen ellen, így a felcsúti csapat megelőzte a Fehérvárt és a harmadik helyen zárta az NB I idei szezonját.

A VAR-t okolja az elbukott bronzérem miatt a Fehérvár edzője

A mérkőzés után érthetően csalódottak voltak a fehérváriak, Bartosz Grzelak pedig természetesen nem ment el szó nélkül az érvénytelenített gól mellet.

"A mérkőzés abból a szempontból úgy alakult, ahogy vártam, hogy tudtam, egy defenzíven játszó csapat ellen lépünk pályára. A második félidőben sokat birtokoltuk a labdát, sok helyzetet kialakítottunk. Összességében lőttünk két gólt, a végeredmény mégis 0-0 lett, ezek a tények. Úgy harcoltunk, mint az oroszlánok, a játékosok számomra hősök, ezért is volt szomorú látni a lefújás után a könnyet a szemükben.

Bartosz Grzelak, a Fehérvár edzője érthetetlennek tartja a játékvezető döntését

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A két meg nem adott gólról is beszélnünk kell. Magyarországon VAR-rendszer működik hat kamerával. Visszanéztem a második gól előtti szituációt és nem értem, hogy ezekből a felvételekből – mikor milliméterekről beszélünk – hogyan tudta valaki megállapítani, mikor hagyta el a játékos lábát a labda. Ilyen helyzetekben, ha nincs perdöntő bizonyíték, akkor a támadófutballt kellene segíteni, ez a múltban is így volt a lesszabályt illetően. A magyar labdarúgásban a játék minősége jó, ma is itt volt 6000 ember,

a szurkolók a szenvedély miatt szeretik ezt a játékot és éppen ezt veszik el azzal, hogy egy gól után percekig várunk arra, hogy valaki eldöntse, mikor hagyta el egy játékos lábát a labda. Ez a döntés a milliméterekről nem csak egy meccset, de egy egész szezont befolyásolt.

Ez számomra érthetetlen és a magyar labdarúgásban dolgozó edzőként fel kell tennem a kérdést, hogy tényleg ezt akarjuk? Korábban soha nem beszéltem a játékvezetőkről, pedig a szezonban több olyan hibás döntés is született, amikor megtehettem volna. Tisztelem a munkájukat, de ez a mai sok volt nekem. Remélem a jövőben nem kell róluk többet beszélnem." - mondta a svéd szakember a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.