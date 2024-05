Ugyan a télen megpróbálták tovább erősíteni a csapatot, a Honvéd közönségkedvence, Nenad Lukics, és az AS Monacóval francia bajnoki címet szerzett, BL-elődöntőben is járt brazil Gabriel Boschilia is érkezett, de az eredmények nem jöttek, a játkosok motiváltságával gondok adódtak, a mutatott játék pedig egyre kilátástalanabbá vált.

Kuznyecov Szergejt kirúgta az ETO FC Győr, miután nyolc meccsből négyet elveszített

Fotó: eto.hu

Az ETO 21 forduló után nyolc pont hátránnyal még a második helyen állt a Nyíregyháza mögött, amikor a csapat élére a Diósgyőrből kirúgott Kuznyecov Szergejt nevezték ki, aki az előző szezonban a feljuttatta a miskolciakat az első osztályba.

Azonban Kuznyecov nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket – igaz, erre nem is volt túl sok ideje, ugyanis nyolc meccs után kirúgták. Az első győri meccsén azonnal rangadót veszített a Nyíregyháza ellen, majd egy Tiszakécske elleni győzelmet követően csapata a Honvédtól is kikapott hazai pályán, végül a Budafok elleni idegenbeli és az otthoni Szeged elleni vereség megpecsételte a sorsát. Ekkor úgy tűnt, a győri alakulaté is eldőlt, mivel a rangadó elbukásával már nem a saját kezében volt a sorsa. Nem meglepő, hogy Győrben újabb edzőcsere történt. Az utolsó öt forduló előtt Világi Oszkárék ismét váratlant húztak, és az NB I kiharcolása érdekében Dunaszerdahelyről, a korábbi szlovák válogatott Borbély Balázst nevezték ki, aki korábban soha nem felnőtt csapat vezetőedzője.

Borbély Balázs felrázta a Győrt, amely zsinórban három meccset nyert az irányításával

Fotó: eto.hu

Borbélytól első sorban azt várták, hogy felrázza a szétesett győri csapatot a bajnokság hajrájára. Ez sikerült is, ugyanis bemutatkozó mérkőzésén a sereghajtó Mosonmagyaróvár ellen 5-0-s kiütéssel indított, majd a góllövés terén meglehetősen vérszegény Pécset verték a győriek otthon 3-1-re. A 32. fordulóban az ETO FC Győr drámai meccset játszott Kazincbarcikán, ugyanis kétgólos hátrányból fordított, győzelmével pedig életben tartotta az esélyt a feljutást érő második hely megszerzésére. A találkozó után a Kazincbarcika edzője, a korábbi tízszeres válogatott és a Honvéddal háromszoros magyar bajnok Csábi József kemény kritikát fogalmazott meg a győri együttessel szemben, amelynek nem is gratulált a győzelemért, mert szerinte nem nyújtott olyan teljesítményt.

Nekem most kötelességem lenne gratulálni a Győrnek, ezt most nem teszem meg, elnézést kérek, mert ha egy zsoldosokkal teletűzdelt csapatnak az utolsó percekben húzni kell az időt egy Kazincbarcika ellen, akkor én nagyon elgondolkodnék azon, hogy ez milyen megoldás

– mondta Csábi József, a Kazincbarcika edzője.