Az M4 Sporton kedden vetített műsorban - Varga mellett - díjazták a legjobb vezetőedzőt is, aki a Paksi FC-t kupagyőzelemre és bajnoki ezüstéremre vezető Bognár György lett, a tréner Marco Rossi szövetségi kapitánytól vette át az elismerést - számolt be róla az MTI.

"Elsősorban a csapatomnak köszönném meg ezt a díjat, hiszen a játékosok harcolták ki a pályán az eredményeket, másodsorban azoknak a dolgozóknak, akik a klubnál vannak és akik lehetővé tették, hogy idén is első osztályban futballozhatunk. Utána jövök csak én, a legfontosabbak előttem vannak”– fogalmazott az M4 Sport kamerája előtt a díj átvételekor Bognár György, hozzátéve, erőn felül teljesítenek a klubnál, hiszen nincsenek szponzorok, gyakorlatilag önellátók, ezért minden elismerés megilleti őket.

A Paks csapatával történelmet író Bogár György lett az NB I legjobb edzője

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A paksiak vezetőedzője két éve után kapta meg ismét az Év edzője díjat, és mint mondta, az akkori Bognár György-féle futballhoz képest most célirányosabb játék jellemzi a csapatát.

Az első pár forduló rádöbbentett arra, hogy az elmúlt évek futballja nem vezet eredményre. Profi futballban ez nagyon fontos, különben kirúgják az embert, ilyen egyszerű

– folytatta a Magyar Kupa-győztes és bajnoki ezüstérmes edző. – Módosítani kellett, felülvizsgáltam saját magamat. A nyitott futballból vissza kellett venni és a csapatjátékra fókuszálni. Szappanos Péter személyében megbízható kapust igazoltunk, aki jól irányít hátulról, és jól is véd, nem hiába válogatott. A védősor is feljavult, a három masszív középpályással kevesebb helyzetet dolgoztunk ki, nem volt annyira látványos a játékunk, kevesebb gólt lőttünk, de kevesebbet is kaptunk".

A szezon felfedezettje Vajda Botond, a Debreceni VSC játékosa, a legjobb játékvezető pedig Bognár Tamás lett. Előbbi Dzsudzsák Balázs magyar válogatottsági rekordertől, egyben a debreceniek csapatkapitányától vette át a díjat. A bajnokság legsportszerűbb csapatának járó elismerést az MTK Budapest kapta. A legszebb gólt Jurek Gábor, a Diósgyőr játékosa szerezte márciusban a Paks ellen.

Az évad felfedezettjéről, legjobb edzőjéről és játékosáról mind a 12 élvonalbeli együttes csapatkapitánya, vezetőedzője, illetve legidősebb és legfiatalabb játékosa szavazott. A legszebb gólról közönségszavazás döntött az m4sport.hu portálon.