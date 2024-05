A Német Labdarúgó Szövetség felvette a kesztyűt, és elhatározták, hogy nem lépnek kétszer ugyanabba a folyóba. A DFB-t ugyanis rendkívül rosszul érintette, hogy a Franciaország és Hollandia elleni két márciusi felkészülési meccset megelőzően idő előtt kiszivárgott annak a hat újoncnak - Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav, Waldemar Anton , Maximilian Beier, Aleksandar Pavlovic és Jan-Niklas Beste - a nevek, akiket Julian Nagelsmann szövetségi kapitány behívott.

A DFB ezért stratégiát váltott, és a következő napokban egyesével jelentik be a 26 fős keret tagjait, ráadásul mindenkit valamilyen más-más formában, amire képtelenség felkészülni. Nico Schlotterbeck nevét például vasárnap a híradóban mondták be, hétfőn pedig egy hamburgi nyugdíjas otthon 93 éves lakója, Lotti néni jelentette be, hogy Jonathan Tah is ott lesz a hazai együttesben.

Lotti néni kapott egy szép, 93-as számmal és a nevével ellátott német válogatott mezt, amiben igazi szurkolónak nézett ki, és egy nagy tortát, amin ott díszelgett a Bayer Leverkusennel német bajnoki címet nyerű, Német Kupa-döntőre és Európa-liga-döntőre készülő védő fotója.

Kíváncsian várjuk, hogy ki lesz a következő, és főleg, hogy jelentik be.

Ennél már csak egy bejelentést várunk jobban: május 14-én, kedden 13 órakor Telkiben, a magyar válogatott főhadiszállásán Marco Rossi szövetségi kapitány is kihirdeti a mieink Európa-bajnoki keretét. A két válogatott, azaz a magyar és a német ráadásul egy csoportban szerepel, és június 19-én Stuttgartban az A csoport rangadóján csaphat össze egymással.

