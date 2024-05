Az UEFA közlése alapján kiderült, hogy a Bajnokok Ligája fináléját a szerb Slavko Vincic vezeti majd a Wembley-ben, ahol a Real Madrid és a Borussia Dortmund találkozik majd. Az Európa-liga fináléját a romániai Kovács István vezetheti majd, ami azért is érdekes, mert a Barcelona és a PSG BL-meccsén komoly botrány alakult ki az ítéletei után.

Az Atalanta és a Bayer Leverkusen döntőjét azt követően fújhatja Kovács, hogy április végén a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján a Barcelona és a Paris Saint-Germain meccsén az ítéleteit követően többen is felháborodtak.

Kovács István újabb rangos meccsen fújhat

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Kovács István már a meccs első szakaszában kiállította a barcelonai Ronald Araújót, ezt követően pedig négy gólt szerezve megfordította a párharcot a PSG. A játékvezető ténykedése világszerte ellentétes visszhangot váltott ki, sokan egyetértettek a döntéssel, ugyanakkor még a Barcelonával ellenséges madridi Marca bírószakértője is azt mondta, hogy a PSG-játékos Barcola eldobta magát, nem történt szabálytalanság.

A harmadik PSG-találat egy szintén sokak által vitatott büntetőből született, amely előtt a gólvonalon ugráló Marc-André ter Stegennek Kovács István többször is elmondta, hogy viselkedjen szabályszerűen – hasonlóan tett anno a tavaly visszavonult botránybíró, Mateu Lahoz is –, mintha a német kapus ezt nem tudná. Ez a jelenet is jól megmutatta, hogy a bíró nem csupán nem tudott, de nem is akart észrevétlen maradni egy BL-negyeddöntőben, ami a legfőbb elvárások közé tartozik egy focibírótól.

Kovács később Xavit is elküldte a kispad mellől, majd a katalánok kapusedzőjét is kiállította. Kovács István játékvezető összességében 9 (5 barcelonai és 4 párizsi) sárga lapot is kiosztott a 3 katalán piros lap mellé, ennél többször nem került elő lap egyetlen bíró zsebéből sem ebben a BL-szezonban.

Kovács István pályafutásáról és korábbi kétes munkásságáról itt írtunk hosszabb cikket.

