A világbajnok, illetve vb-ezüstérmes támadó pénteken az X-oldalán búcsúzott el a klubtól, a szurkolóktól.

Kylian Mbappé kifütyülték a szurkolók

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Nem közölte, hol folytatja pályafutását, csak annyit jegyzet meg, hogy külföldre megy. A spanyol sajtó néhány hónapja már tényként kezeli, hogy a Real Madrid és Mbappé megállapodott egymással.

Mbappé múlt héten jelentette be a távozását

"Ez az utolsó évem a Paris Saint-Germainnél, nem hosszabbítom meg a szerződésemet, néhány héten belül befejeződik a kaland, vasárnap játszom utolsó mérkőzésemet a Parc des Princes-ben" - fogalmazott akkor a csatár.

A 25 éves futballista a Monacótól került a PSG-hez 2017-ben és hét idényt húzott le a fővárosi csapatban, amellyel hat bajnoki címet gyűjtött be. Előtte a Monacóval is aranyérmet nyert. A PSG-vel három hazai kupagyőzelemnek is részese volt, így nem is csoda, ha fáj a szurkolóknak a távozása.

A drukkerek kifülyülték Mbappét

Vasárnap este a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 33. fordulójában a PSG hazai pályán szenvedett 3-1-es vereséget a Toulouse ellen. Az előzményeket tekintve ez nem is annyira meglepő, mert egyrészt már bajnok a Párizs, másrészt Mbappé bejelentése után nem volt éppen ünnepi a hangulat a Parc des Princes-ben.

A drukkerek ugyanis már a meccs előtt tudtára adták Mbappénak, hogy nem örülnek a döntésének, és amikor a hangosbemondó a nevét kiáltotta, a fanatikusok azonnal fütyülni kezdtek.

Mbappé ennek ellenére a 8. percben gólt lőtt, ám hiába vezetett a PSG, végül 3-1-es vereséget szenvedett.