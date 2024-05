A címvédő Manchester City szombaton 4-0-ra nyert a Fulham ellen, így az élre állt a bajnokságban, két ponttal előzte meg az Arsenalt, amelynek a United ellenin kívül még egy meccse lesz a bajnokságban, míg a City kedden még pótol egy meccset a Tottenham ellen, majd a West Ham ellen zárja a szezont és amennyiben mindkét bajnokiját megnyeri, megvédi a címét.

A Machester United, Erik ten Hag csapata meglehetősen tartalékosan állt fel, rengeteg hiányzója miatt szinte csak tapasztalatlan fiatalok ültek a kispadon, miközben a kezdőben Onana - Dalot, Casemiro, Evans, Wan-Bissaka - Mainoo, Amrabat, McTominay - Garnacho, Höjlund és Diallo kapott helyet.

A túloldalon Mikel Arteta a Raya - White, Saliba, Gabriel, Tomijaszu - Ödegaard, Partey, Rice - Saka, Havertz, Trossard kezdőt küldte pályára.

A manchesteriek meglepően jól kezdtek a Crystal Palace elleni hétfői 4-0-s vereség után, az első 15 percben többet volt a labda a hazaiaknál és volt pár veszélyes megmozdulásuk is. Gólt ennek ellenére az Arsenal szerzett, amely Casemiro újabb hatalmas hibája miatt érhetett a kapu elé, ugyanis a brazil miatt nem volt lesen Kai Havertz, aki a 21. percben kihagyhatatlan helyzetbe hozta Leandro Trossard-t, aki közelről lőtt a kapuba.

Az Arsenal újra győzelmi kényszerbe hozta a Manchester Cityt

Fotó: Paul ELLIS / AFP

A folytatásban túl nagy helyzetek már nem alakultak ki az első félidőben. A második játékrészben az Arsenal érezhetően nem akart túl nagyot kockáztatni, de azt is ehetett, hogy a londoniak feszültek, hiszen az 1-0-s előny egy gyors kontra után bármikor eltűnhetett volna.

Az utolsó 15 percben lüktetett a játék, voltka helyzetek itt is, ott is, Onana egy nagy védést is bemutatott, majd Sakát kellett lehoznia Artetának a 83. percben sérülés miatt. Ezt követően Rice lövését védte Onana, az eredmény pedig már nem változott, 1-0-ra nyert az Arsenal, amely majd az Everton ellen hazai pályán zárja majd a szezont.

Az Arsenalnak most 86, a Citynek 85 pontja van, az Arsenal még három, a Manchester City hat pontot szerezhet.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.