A Konferencia-liga-elődöntős Aston Villa a nagy fölényben futballozó Brighton & Hove Albion otthonában kapott ki 1-0-ra Joao Pedro 87. percben szerzett góljával, amelyet a kihagyott büntetője után fejelt a vendégek kapujába. A vereségének köszönhetően a birminghami együttes hátránya 8 pontos maradt a tabella harmadik helyén álló Liverpool mögött. Mivel Unai Emery csapatának már csak két mérkőzése van hátra, eldőlt, hogy Jürgen Klopp együttese már nem lehet harmadiknál rosszabb a Premier League 2023-24-es idényében, így minimum a bronzérem meglesz a csapatnak. Az Aston Villa negyedik, Bajnokok Ligája-főtáblát érő helyét még a Tottenham Hotspur veszélyezteti, a birminghamiek jövő héten éppen a Liverpool ellen mérkőznek meg hazai pályán, majd a Crystal Palace ellen zárják a bajnokságot.

A Premier League 36. fordulójában nem bírt egymással a Brighton és az Aston Villa

Fotó: Glyn KIRK / AFP

A Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool vasárnap 17:30-tól lép pályára a Tottenham Hotspur ellen az Anfielden,

a magyar középpályásra nem számított kezdőként Jürgen Klopp.

A Vörösök lemaradása 8 pont az éllovas, de egy meccsel többet játszó Arsenal, és 7 pont a Liverpoollal azonos számú mérkőzést játszó City mögött.

A másik vasárnap délutáni mérkőzésén, a Stamford Bridge-en

a Chelsea nagyon könnyedén, 5-0-ra győzte le a Konferencia-liga-címvédő West Ham United együttesét,

így Mauricio Pochettino csapata néhány napon belül a második londoni rangadóját is megnyerte, hiszen csütörtökön a Tottenham ellen is nyerni tudott. A hazaiaknál Cole Palmer, Conor Gallagher, Noni Madueke és Nicolas Jackson szerezték a gólokat, utóbbi focista kétszer is eredményes volt. A Chelsea a sikerével a tabella hetedik helyére lépett előre, megelőzve a fordulóbeli bajnokiját hétfőn, a Crystal Palace otthonában lejátszó Manchester United csapatát.

Premier League, 36. forduló, eredmények:

Brighton – Aston Villa 1-0 (0-0)

Chelsea – West Ham United 5-0 (3-0)

korábban játszották:

Arsenal – Bournemouth 3-0 (1-0)

Manchester City – Wolverhampton Wanderers 5-1 (3-0)

Brentford – Fulham 0-0

Burnley – Newcastle United 1-4 (0-3)

Sheffield United – Nottingham Forest 1-3 (1-1)

Luton Town – Everton 1-1 (1-1)

Kapcsolódó cikkek