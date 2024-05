Haaland mesternégyest lőtt, háborognak az Arsenal-szurkolók

A magyar válogatott Kerkez Milost eltiltás miatt nélkülöző Bournemouth háromgólos vereséget szenvedett az éllovas Arsenal vendégeként kora délután, így az Ágyúsok a sorozatban aratott negyedik diadalukkal megerősítették az első helyüket a Premier League élén. Ám este a Manchester City is nyerni tudott a Wolverhampton ellen, így az egy meccsel kevesebbet játszó manchesteriek hátránya továbbra is csupán egy pont a tabella élén. A Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool vasárnap lép pályára a Tottenham Hotspur ellen az Anfielden, a Vörösök lemaradása 8 pont az éllovas Arsenal, és 7 pont a Liverpoollal azonos számú mérkőzést játszó City mögött.

A Manchester City csatára, Erling Haaland négy gólt lőtt, így jócskán növelte az előnyét a Premier League góllövőlistájának élén

Fotó: Darren Staples / AFP

A Manchester City kiütéses 5-1-es győzelméből Erling Haaland négy góllal vette ki a részét,

így már 25 találattal vezeti a góllövőlistát a norvég támadó. Az első (és a harmadik) gólja büntetőből született, de a vezető találatát megelőzően vitatható volt a játékvezető ítélete (a videóbíró segítségével), aki Josko Gvardiol és Rayan Ait-Nouri ütközése után ítélt tizenegyest. A közösségi médiában rengeteg Arsenal-szurkoló fel is háborodott a döntés miatt.

A 3-0-s első félidő után, a térfélcserét követően hiába szépítettek a Farkasok, Haaland visszaállította a háromgólos különbséget, majd a hajrában Julian Álvarez is betalált.

Premier League, 36. forduló, eredmények:

Arsenal – Bournemouth 3-0 (1-0)

Manchester City – Wolverhampton Wanderers 5-1 (3-0)

Brentford – Fulham 0-0

Burnley – Newcastle United 1-4 (0-3)

Sheffield United – Nottingham Forest 1-3 (1-1)

Luton Town – Everton 1-1 (1-1)

vasárnap játsszák:

Brighton – Aston Villa 15.00

Chelsea – West Ham United 15.00

Liverpool – Tottenham Hotspur 17.30

hétfőn játsszák:

Crystal Palace – Manchester United 21.00

