Edin Terzic érthetően büszke a csapatára

Fotó: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

„Nagyon kevés gólt szereztem a Bajnokok Ligájában, összesen ötöt. Nem volt rossz, épen most hozzáadni a góljaimhoz, A második csoportmeccsünket követően éreztük, hogy bárki ellen van esélyünk, és most már annak sem látom akadályát, hogy nyerhessünk a Wembleyben is. Sikeresen alkalmazkodtunk az ellenfelünkhöz, sikerült megállítanunk a PSG gyors akcióit, és a hangulatot is egyre kevésbé éreztük felfokozottnak a stadionban, ez volt ma a sikerreceptünk” – mondta a meccset eldöntő, a meccs emberének megválasztott Mats Hummels, aki az első meccs után is a meccs embere lett.

Mats Hummels gólja döntötte el a meccset

Fotó: Miguel MEDINA / AFP

Természetesen jóval csalódottabb volt a párizsiak edzője, Luis Enrique, aki szerint nem volt szerencséjük.

„Hogy őszinte legyek, szerintem nyernünk kellett volna, meg is érdemeltük volna. 31 lövésünk volt, négyszer a kapufát találtuk el, a két meccsen összesen hatszor, de nem tudtunk gólt szerezni. A foci sokszor igazságtalan, gratulálok a Dortmundnak, nagyszerű csapatuk van,

remélem, most már a döntőt is megnyerik.

Mindenek előtt szomorúságot érzek, de kapufákkal nem lehet meccseket nyerni. Örülök annak, amit mutatott ma a csapatom, mert tűz volt benne, mindent beleadtak a játékosok és a szurkolóink is fantasztikusak voltak, remélem, messzire vihet minket ez az egység. A csapat megtette, amit kértem, persze, van miben fejlődnünk, de ez lesz a célunk a következő szezonban. Ha bármit hibáztathatunk, akkor az a szerencse hiánya volt. Soha nem beszélek a játékosokkal a meccs után, de most kivételt tettem. Egyenként beszéltem velük, fontos, hogy kell nyerni, de veszíteni is tudni kell.”