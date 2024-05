Noha Simon Terodde sohasem volt német válogatott még korosztályos szinten sem, az elmúlt években minden idők egyik leggólerősebb profi csatárává vált a hazájában. Igaz, mindezt nem a Bundesligában, hanem a Bundesliga 2-ben tette, ahol 310 mérkőzésen 177 gólt szerzett már, és ezzel minden idők legeredményesebb focistája a német másodosztályban. Ráadásul óriási fölénnyel, ugyanis a lista második helyén Sven Demandt 121 találattal áll. (Az élvonalban pedig mindössze 8 olyan játékos van, aki ennél több gólt szerzett valaha, közülük azonban már csak a jelenleg Barcelonában futballozó, 312 Bundesliga-gólt szerző Robert Lewandowski aktív.)

Simon Terodde visszavonul a profi futballtól

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/picture alliance / firo Sportphoto

Simon Terodde visszavonul

Terodde azonban már nem sokáig gyarapíthatja a góljai számát, ugyanis csütörtökön bejelentette, hogy visszavonul a profi futballtól. A jelenleg a Schalke csapatában játszó, 36 éves csatár számára így még két mérkőzés van hátra a karrierjéből, a bennmaradását már bebiztosító gelsenkircheni együttes ugyanis előbb szombaton a Hansa Rostockot fogadja, majd jövő vasárnap a Greuther Fürth otthonában zárja a Bundesliga 2. idei szezonját.

„16 év profi labdarúgóként eltöltött év után eljött az ideje életem új fejezetének.

Éreztem, hogy eljött az idő, hogy visszavonuljak.

Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek: a csapattársaimnak, az edzőimnek, a klub stábjának és a szurkolóknak. A Schalke 04 egy különleges klub, és mindig is az lesz számomra" – idézte Terodde szavait a csapata hivatalos oldala, a csatár pedig a saját közösségi oldalán is reagált: – „Az elmúlt néhány évben mindig féltem ettől a naptól, teljesen őszinte leszek. A hobbimból karriert tudtam csinálni, szerettem teltházas közönség előtt játszani. Ahogy a labda eltalálja a kaput, látni a háló zördülését, az eksztázist a szögleteknél, ezek mind olyan dolgok, amelyek hihetetlenül hiányozni fognak."

Terodde négy különböző klub színeiben is gólkirály volt a Bundesliga 2-ben, a VFB Stuttgart, az 1. FC Köln és tavalyelőtt a Schalke 04 csapatával pedig meg is nyerte a német másodosztályt

és feljutott a Bundesligába. Az élvonalban kevesebb időt töltött, az említett három csapat színeiben összesen 90 mérkőzésen 15-ször volt eredményes. Emellett a másodosztályban még szerepelt az MSV Duisburg, az Union Berlin, a VFL Bochum és a Hamburger SV csapatában is, a 11 másodosztályban töltött szezonja közül 7 alkalommal is legalább 10 gólig jutott egy idényen belül. Terodde a mostani szezonban összesen 5 gólt szerzett, legutóbb márciusban talált be, amikor a Hertha BSC elleni vereség során duplázott.

Kapcsolódó cikkek