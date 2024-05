Mint az a napokban kiderült, Pierre Locht, a belga élvonalban szereplő 10-szeres bajnok és nyolcszoros kupagyőztes Standard Liége klubizgatója április vége óta a felmondási idejét tölti a klubnál.

Locht maga mondott fel, ugyanis egyrészt megingott a hite a tulajdonosokban, másrészt pedig már nem bírta elviselni "a klubnál uralkodó kilátástalanságot",

írja az egyik legnagyobb belga lap, a Het Nieuwsblad. A lap szerint a klubot éveken át különböző beosztásokban szolgáló Lochtot 2022-ben nevezték ki igazgatónak, amikor a 777 Partners megvette a Standard Liége-t. A klubvezetői munkái mellett a villámhárító szerepét is ő játszotta, egyedüliként közvetítve a tulajdonosok és a velük kezdettől fogva ellenséges szurkolók között.

Dárdai Pál ismét távozik a Herthától és ezúttal nem sikerült békésre az elválás

Hogy ez miért érdekes magyar szempontból? Csak azért, mert a Standard Liége-nek ugyanaz a 777 Partners a főnöke, akik a Hertha Berlint is szárnyaik alá vették. A miami befektetési alap embereinek kezdettől fogva szúrta a szemét a Herthát lassan három évtizede hűségesen szolgáló Dárdai Pál, akit végül sikerült is kirúgatniuk. A Het Nieuwsblad cikke szerint a 777 Partners kiszállni készül az európai fociügyleteiből, így a Standardnál is új befektető után kell nézni. De addig is lehetnek még komoly problémák, ugyanis

az előző tulaj, az Immobiliére du Standard nevű cég pert indított a 777 Partners ellen, amelynek adott esetben akár a pénzeszközeit is befagyaszthatják, azaz fizetésképtelenné válhat.

A 777 Partners viselt dolgait a napokban a Metropol szedte össze, a lap megírta, hogy a világszerte több futballklubot pénzelő cég körül egyre több a kétes ügy.

A floridai befektetőcsoport a Herthával együtt már 7 futballklubot pénzel. Portfóliójába tartozik a brazil Vasco da Gama, az ausztrál Melbourne Victory, Európában pedig a francia Red Star, az olasz Genoa, a spanyol Sevilla és a belga Standard Liége. Utóbbinál már nagy a baj: a hírek szerint az amerikaiak nem teljesítik a vállalt kötelezettségeiket, a klub fizetésképtelenné vált és ezért veszélybe került a licence is, írják.